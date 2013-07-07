重发-《全球主要央行会议预告》--2013年7-12月

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
(重发以补充直接提取码)
路透7月7日 - 以下为全球主要央行在2013年7-12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
7月30日至31日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
7月31日－美联储FOMC宣布利率决定。
9月17日至18日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
9月18日－美联储FOMC宣布利率决定。
10月29日至30日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
10月30日－美联储FOMC宣布利率决定。
12月17日至18日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月18日－美联储FOMC宣布利率决定。
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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
7月18日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
8月 1日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月 5日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月18日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至9月19日)。
10月 2日－巴黎－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
10月17日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
11月 7日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
11月21日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月 5日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
12月18日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至12月19日)。
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英国央行
7月31日－货币政策会议(至8月1日)。
8月 1日－公布利率决定。
9月 4日－货币政策会议(至9月5日)。
9月 5日－公布利率决定。
10月 9日－货币政策会议(至10月10日)。
10月10日－公布利率决定。
11月 6日－货币政策会议(至11月7日)。
11月 7日－公布利率决定。
12月 4日－货币政策会议(至12月5日)。
12月 5日－公布利率决定。
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加拿大央行
7月17日－公布指标利率决定和货币政策报告。
9月 4日－公布指标利率决定。
10月23日－公布指标利率决定和货币政策报告。
12月 4日－公布指标利率决定。
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瑞士央行
9月19日－货币政策评估。
12月12日－货币政策评估。
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澳洲央行
8月 6日－召开利率会议。
9月 3日－召开利率会议。
10月 1日－召开利率会议。
11月 5日－召开利率会议。
12月 3日－召开利率会议。
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新西兰央行
7月25日－公布指标利率。
9月12日－公布货币政策声明和指标利率。
10月31日－公布指标利率。
12月12日－公布货币政策声明和指标利率。
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瑞典央行
9月 4日－召开货币政策会议(至9月5日)。
9月 5日－公布利率决定。
10月23日－召开货币政策会议(至10月24日)。
10月24日－公布利率决定。
12月16日－召开货币政策会议(至12月17日)。
12月17日－公布利率决定。
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挪威央行
9月19日－货币政策会议。
10月24日－货币政策会议。
12月 5日－货币政策会议。
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期将在开会前前几天公布。
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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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全球主要国家及地区最新指标利率一览表........
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新兴市场重要经济事件预告.....................[EMRG/CN\] (整理 艾茂林; 审校 侯向明)
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