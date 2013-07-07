日韩经济指标预测--7月8日-7月15日****

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月8日当周 7月7日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 6月 -- +1.8% 2350 日本未经季节调整经常账收支(较上年同期 5月 +76.7% +100.8% ) 未经季节调整经常账收支(亿日圆) 盈余6,043 盈余7,500 7月8日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本服务业景气判断指数 6月 -- 正55.7 7月9日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国出口物价(较上年同期) 6月 -- -5.9% 进口物价(较上年同期) -- -9.6% 2300 韩国失业率 6月 -- 3.2% 2350 日本企业物价指数(较前月) 6 持平 +0.1% (较上年同期) +1.2% +0.6% 7月10日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货供额(较上年同期) 5月 -- +7.6% 0500 日本消费者信心指数 6月 -- 正45.7 -- 日本央行利率决议 -- -- -- 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超9,659 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超4,797 2350 日本机械订单(较前月) 5月 +1.3% -8.8% (较上年同期) +2.5% -1.1% 7月11日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 韩国央行利率决定 7月 -- 2.50% 7月12日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 日本工业生产(较前月) 5月修正值 -- +2.0% 日本产能利用指数(较前月) -- +1.6% 7月15日当周 7月15日(一) 暂无重要经济数据。(完)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉