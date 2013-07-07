版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 06:25 BJT

《日本重要政经日程》--7月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月7日

2350 - 5月经常帐

2350 - 6月银行放贷数据

7月8日

0120 - 六个月期贴现国库券标售

0500 - 6月服务业景气判断指数

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐