澳新经济指标预测--7月8日-7月15日****

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月8日当周 7月8日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 6月 -- -4.7% 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) -- -2.3% 2200 新西兰NZIER企业信心指数 第二季 -- 净23.0% 新西兰NZIER产能利用率指数 -- 91.5% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 6月 +0.5% +0.5% 新西兰电子卡零售销售(较上年同期) +5.4% +5.4% 7月8日-13日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前 6月 -- +0.7% 月) (较上年同期) -- +7.5% 7月9日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲NAB企业现况指数 6月 -- 负4.0 澳洲NAB企业信心指数 -- 负1 7月10日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数 7月 -- +4.7% 2245 新西兰食品价格指数(较前月) 6月 -- +0.3% 7月11日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲就业人口变化(万人) 6月 减少0.25 增加0.11 澳洲全职就业人口变化(万人) -- 减少0.53 澳洲就业参与率 65.2% 65.2% 澳洲失业率 5.6% 5.5% 7月12日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲房屋融资(较前月) 5月 +2.5% +0.8% 澳洲投资性房屋融资(较前月) -- +1.1% 0030 新西兰公债外资持有比例 6月 -- 66.4% 7月15日当周 7月15日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较上季) 第二季 +0.3% +0.4% (较上年同期) +0.8% +0.9% (完)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉