欧元区政经：希腊与国外金援机构已就纾困金拨放接近于达成协议

标题新闻：加拿大央行总裁波洛兹称第四季经济表面良好但不可持续，低利率未加重楼市投机-报道
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路透雅典/法国普罗旺斯艾克斯7月7日 - 欧盟及希腊官员周日表示，欧元区财长周一开会决定是否进一步拨放纾困金之前，希腊可望就其最新的纾困审查与国外放贷机构达成协议。
希腊与来自欧盟、欧洲央行和国际货币基金(IMF)审查人员的协商时间已将近一个星期，希腊在未能达成公共部门改革目标之后，极力希望在协商中展现其可实现承诺的决心。
希腊希望欧元区财长周一开会时能同意拨放81亿欧元的救助金，因希腊需要当中部分资金以在8月赎回约22亿欧元的到期债券。
“我们有非常良好的进展，”IMF派往希腊协商的负责人Poul Thomsen周日说，他并表示料能在周一凌晨欧元集团财长会议之前就达成结论。
希腊财政部长史托纳拉斯也对周一达成协议表示乐观。双方预定周日离开雅典，但可能会保持联系以敲定最终细节。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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