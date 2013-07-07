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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 07:06 BJT

重温稿-纽约汇市：美元兑日圆大涨至五周高位，兑欧元升至六周高位

今日      上日      当日    今年以来   2012年
                              收市价    收市价    涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2830    1.2913     -0.64     -2.76    1.3194
 美元/日圆                     101.18    100.03     +1.15    +16.65     86.74
 欧元/日圆                     129.78    129.18     +0.46    +13.39    114.45
 美元/瑞郎                     0.9634    0.9562     +0.75     +5.23    0.9155
 英镑/美元                     1.4887    1.5070     -1.21     -8.39    1.6251
 美元/加元                     1.0577    1.0510     +0.64     +6.61    0.9921
 澳元/美元                     0.9062    0.9142     -0.88    -12.81    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2366    1.2350     +0.13     +2.41    1.2075
 欧元/英镑                     0.8615    0.8564     +0.60     +6.17    0.8114
 新西兰元/美                   0.7705    0.7831     -1.61     -6.98    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   6.2464    6.1069     +2.28    +12.28    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   8.0177    7.8876     +1.65     +9.23    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.7910    6.6725     +1.78     +4.50    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.7287    8.6171     +1.30     +1.76    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
          
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     (编译 李军; 审校 利棣儿)

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