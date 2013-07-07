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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 07:36 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超750万股

路透东京7月8日 - 以下为日本股市周一开市前，六家外资券商的下
单情况： 
                
 日股(单位：百万股)
 
 买单            17.8
 卖单            10.3
   ----------------
 净买单           7.5
  (完)
  

 (编译 李婷仪 审校 王兴亚)

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