重温稿-中国金融：盘活存量、用好增量路径图亮相，资产证券化将常规化--银监会

路透北京7月5日 - 自从中国国务院总理李克强提出“盘活存量、用好增量”之后，金融各界都在猜测究竟要如何盘活用好货币资金。银监会主席助理杨家才周五阐述了盘活存量的10条路径，其中资产证券化将由试点转为常态化发展。

中国国务院办公厅周五发布金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见，将此前国务院常务会议相关内容为十条，分解到各具体部门牵头和负责落实。 按照杨家才的解读，指导意见的核心就是“盘活存量、用好增量”。

杨家才在周五下午召开的媒体吹风会上称，商业银行在资产证券化业务将走向常规化的发展轨道。只要符合条件就可以做。除了基础资产，商业银行的风险管控能力、产品设计能力也是考核要点。

“资产证券化也是一把双刃剑。比如美国次贷危机。对这个药，关键是剂量的把握。”他表示，“主要强调的是单级的证券化，不要把证券化的产品再进行证券化。这是下一步我们考量的重点。”

而中国人民银行金融市场司司长谢多也在同一场合表示，资产证券化从试点阶段转为常态化，为商业银行盘活存量创造出口，并将推动直接融资的发展。目前商业银行各项条件已经具备，逐步推进资产证券化的常规发展，将腾出更多信贷空间，让更多小微、三农企业可以获得更好支持。

官方媒体援引中国人民银行金融市场司的数据显示，截至今年6月末，金融机构在银行间市场共发行了896亿元人民币的资产证券化产品，其中2011年试点重启后国开行、工行、建行等6家金融机构共发行了228亿元的产品。且已经试点的产品从未出现违约和现金流中断的问题。

杨家才阐述的盘活存量10条路径为：

一、充分发挥货币政策引导作用，主要利用再贷款、再贴现和差别存款准备金动态调整机制进行引导。

二、创新外汇储备的运用，拓展外汇储备委托贷款平台和商业银行转贷款渠道。

三、探索企业发行优先股。

四、定向开展重组企业的并购贷款，适当延长这种贷款的期限。

五、探索发展并购投资基金。

六、扩大商业银行不良贷款自主处置权力。即支持银行开展不良贷款转让（打包卖出去），扩大银行不良贷款自主核销权。

七、逐步扩大资产证券化的常规化发展，特别是把一些收益率较稳定，期限比较长的贷款进行证券化，把存量变成新的增量。

八、拓宽保险资金运用范围。

九、引导银行理财产品对接实体经济，让银行理财成为债权融资、直接融资的工具。即今年以来一直强调的“一一对应”。

十、扩大民间资本进入金融业，让民间资本重新焕发青春，增加货币创造功能，重新投入生产领域，完成“货币-资本-生产-商品化”的循环。

杨家才并表示，在用好增量方面，主要是强调增量的重点投向。“仅有的增量别给用坏了，好钢要用在刀刃上。”具体包括：

1、支柱产业，现代制造业、战略新兴产业、传统产业升级改造，绿色信贷等。

2、过剩行业中有竞争力、有市场、有效益的行业和产品。

3、小微企业，特别是科技型、创新型、创业型的小微企业。

4、三农，重点是农业现代化，农村新型金融主体。

5、消费，金融消费。

6、国际化发展的优势企业。

7、重点建设项目，在建续建项目。