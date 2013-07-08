重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(7月1日-7月5日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周累积升值0.08%。在季节性因素和政策性购汇需求 持续释放后，进入7月的即期汇市重现结汇略强的格局，推动人民币汇率本周内小幅上扬。 虽然利差因素以及中美战略经济对话等政治因素支撑人民币汇率，但中国经济持续偏弱，令 人民币汇率后市看法的分歧扩大。 公开市场操作: * 在经历近期”钱荒“后，为安抚市场，中国央行公开市场当周连续第二周未进行任何 操作，从而实现连五周净投放。不过业内人士表示，这并非表明央行紧平衡的政策立场发生 转变，未来在密切观察国内流动性和基本面状况的同时，公开市场将继续发挥稳定器的作用 。他们同时指出，短期流动性稳定预期确有进一步增强，然短期市场还将面临大额存款准备 金清算、财税缴款等冲击，估计月中前重启公开市场操作的可能性并不大。宏观政策将更多 地体现“调结构”，做到“用好增量盘活存量”。 债市: * 银行间债市现券当周走势向好，其中短端收益率随着资金面恢复宽松而大幅下行，曲 线严重倒挂情况有所缓解。交易员认为，目前流动性已较为稳定，加之未来两周有千亿国库 现金定期存款招标助力，现券近期维持暖意的可能性较大。 票据: * 中国票据市场转贴利率本周继续下行，但跌幅趋缓。交易员指出，由于银行间资金价 格持续持小幅回落，机构买票意愿逐步回升，再加上年中信贷规模调整因素的影响逐步淡化 ，推动转贴现率持续走低。如果央行政策引导预期继续保持维稳态势，预计转贴现率下行空 间或较为有限。 股市: * 中国股市沪综指 当周上涨1.42%，并终结此前连续四周跌势。本周市场上下半 周的风格虽然有差异，前半周是消息面的刺激，而后半周主要是受资源类、地产类等大盘股 推动，但整体处在超跌反弹行情中；不过受未来基本面、流动性谨慎预期影响，料后续反弹 空间有限。 期市: * 沪铜当周走势先扬后抑，周初受技术性买盘和LME现货溢价大涨的提振，期价一举升 破每吨5万元大关。但后半周在美元走强和现货供应紧张忧虑缓解的影响下回落。沪铜主力1 310合约 周五收报每吨49,440元，当周累计上涨1.77%。 黄金: * 黄金期货当周呈现冲高整理走势，受国际金价从每盎司1200美元下方强劲反弹的带动 ，上海期金周一大幅跳涨逾3%，此后几个交易日呈高位震荡。欧洲央行称可能进一步降息提 振美元，限制了金价进一步上冲。上海期金主力1312合约 周五收于每克251.30元， 当周累计上涨3.08%。(完) (整理 曹巍浩/徐永/丁琦/吴芳/李文科/李宏薇; 审校 黄凯)