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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 07:40 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月8日

路透香港7月8日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1
美元=7.7545港元 )
    
    美国股市周五大涨，道琼工业指数 收升147.29点，或0.98%，至15,135.84点；此前强劲的
美国就业数据直指经济不断增强，且投资人暂时没有理会对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能早
至9月开始缩减刺激计划的忧虑。 

 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       166.430    1.69      27804            12.906      -1.33
 中国铝业                       7.610    2.28      23113             2.360      -2.46
 中国移动                      51.250    0.43     155268            79.484      -1.45
 中国人寿                      34.370   -0.29      80231            17.768      -1.07
 中石油                       113.830    0.29      59395             8.827      -1.59
 中石化                        67.880    0.68      38902             5.264      -1.06
 汇丰控股                      53.630    2.74     291166            83.175      -0.09
 中电信                        48.000    0.15      17859             3.722      -0.74
 中国联通                      13.350    0.68     117862            10.352      -1.41
 兖州煤业                       6.970    3.11     157705             5.405      -2.79
 华能国际                      38.360   -1.54      16602             7.437      -3.42
 南方航空                      19.560   -0.51       6155             3.034       0.78
 东方航空                      15.390    1.12       3927             1.193     -49.00
 中芯国际                       3.880    8.68      51567             0.602      -1.35
 (完)

 (整理　梁慧仪)

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