《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月8日

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透香港7月8日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1 美元=7.7545港元 ) 美国股市周五大涨，道琼工业指数 收升147.29点，或0.98%，至15,135.84点；此前强劲的 美国就业数据直指经济不断增强，且投资人暂时没有理会对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能早 至9月开始缩减刺激计划的忧虑。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 166.430 1.69 27804 12.906 -1.33 中国铝业 7.610 2.28 23113 2.360 -2.46 中国移动 51.250 0.43 155268 79.484 -1.45 中国人寿 34.370 -0.29 80231 17.768 -1.07 中石油 113.830 0.29 59395 8.827 -1.59 中石化 67.880 0.68 38902 5.264 -1.06 汇丰控股 53.630 2.74 291166 83.175 -0.09 中电信 48.000 0.15 17859 3.722 -0.74 中国联通 13.350 0.68 117862 10.352 -1.41 兖州煤业 6.970 3.11 157705 5.405 -2.79 华能国际 38.360 -1.54 16602 7.437 -3.42 南方航空 19.560 -0.51 6155 3.034 0.78 东方航空 15.390 1.12 3927 1.193 -49.00 中芯国际 3.880 8.68 51567 0.602 -1.35 (完) (整理 梁慧仪)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉