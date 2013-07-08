《中国报摘》--中国证券报7月8日

* 头版头条:

--中国上半年外贸、物价、金融等重磅经济数据将于本周开始密集公布。分析人士表示，总需求疲软及企业去库存持续，将导致二季度经济增速继续下行，预计二季度经济增速下行至7.5%左右。上半年GDP增速约为7.6%。

* 其他:

--新华(杭州)大宗商品指数发布中心在杭州启动大宗商品指数上线工作，开始定期面向全球发布“新华(杭州)”系列大宗商品指数，凸显“中国价格”在国际大宗商品市场的话语权，为中国实体企业的经营发展提供价格指导。

--今日视点文章认为，国务院日前发布的《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》再次明确，稳步推进利率市场化改革。这预示着中国利率市场化将打响攻坚战，即进一步扩大存贷款利率浮动幅度，建立健全市场基准利率体系。

--据清科研究中心统计，上半年中国并购市场共完成交易406起，同比减少10.6%，环比下降24.4%；披露金额的并购案例总计383起，共涉及交易金额403.42亿美元，同比提高24.1%，环比涨幅高达121.0%，是中国并购市场历来交易总额最高的半年。

--知名经济学家李剑阁呼吁，银监会等部委尽快出台商业银行参与国债期货市场的相关政策，并建议成立由证监会牵头，财政部、人民银行等部委参加的跨市场监管联席工作机制，保障国债期货健康发展。

--统计显示，自5月30日以来的23个交易日内，沪深股市重要股东期间净减持股份为122.08亿元人民币，较此前22个交易日234.60亿元的净减持额，环比下降48%。（完）