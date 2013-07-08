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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 10:55 BJT

《中国基金发行日程表》--7月8日

路透上海7月8日 -  以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
    
    名称           基金公司        托管行       发行时间         备注
 ================================================================================
 *嘉实丰益策略     嘉实基金       交通银行      7/4-7/26
  定期开放债券

 *招商沪深300      招商基金       中国银行      7/8-7/26
  高贝塔指数分级/A/B

 *长盛年年收益     长盛基金       中国银行      7/3-7/31
  定期开放债A/C

 *中银盛利纯债     中银基金       工商银行      7/4-8/2
  一年定期开放债(LOF)

 *广发美国房       广发基金       中国银行      7/8-8/2
  地产指数QDII人民币/美元

 *银河岁岁回报     银河基金       邮储银行      7/8-8/2
  定期开放债券A/C

 *富国医疗保健     富国基金       工商银行      7/10-8/2
  行业股票

 *民生加银平稳     民生加银基金   建设银行      7/8-8/6
  添利定期开放债券A/C

 *国投瑞银岁添利   国投瑞银基金   中国银行      7/10-8/9
  一年期定期开放债券A/C 

 华安纳斯达克      华安基金       建设银行      6/13-7/10
 100指数人民币/美元现钞/美元现汇

 国泰黄金ETF       国泰基金       工商银行      6/24-7/12

 华安易富黄金ETF   华安基金       建设银行      6/24-7/12

 国泰美国房地产    国泰基金       中国银行      6/13-7/12 
 开发股票(QDII)

 鹏华沪深300ETF    鹏华基金       建设银行      6/17-7/12 

 信诚新兴产业      信诚基金       中国银行      6/17-7/12 

 东方利群混合      东方基金       农业银行      6/17-7/12 

 上投摩根天颐      上投摩根基金   建设银行      6/17-7/12 
 年丰混合

 泰信鑫益定期      泰信基金       中信银行      6/19-7/12
 开放债券A/C     

 天弘稳利定期      天弘基金       工商银行      6/27-7/17
 开放债券A/B

 安信宝利分级债券  安信基金       工商银行      6/24-7/19
 A/B

 华泰柏瑞量化      华泰柏瑞基金   中国银行      6/19-7/19 
 指数增强  

 大成景旭纯债      大成基金       工商银行      6/28-7/19
 债券A/C

 南方稳利1年       南方基金       农业银行      7/1-7/19
 定期开放债券

 景顺长城四季      景顺长城基金   农业银行      7/1-7/19
 金利纯债债券A/C

 国金通用沪深      国金通用基金   光大银行      7/1-7/19
 300指数分级A/B

 建信双债增强      建信基金       中信银行      6/26-7/23
 债券A/C
  
 博时月月薪        博时基金       招商银行      7/2-7/23
 定期支付债券

 博时裕益灵活      博时基金       建设银行      6/28-7/25
 配置混合

 景顺长城策略精选  景顺长城基金   中国银行      7/1-7/26
 灵活配置混合
 
 中海安鑫保本混合  中海基金       浦发银行      7/2-7/26

 易方达纯债1年     易方达基金     建设银行      7/8-7/26
 定期开放债券A/C

 民生加银岁岁      民生加银基金   建设银行      7/1-7/30
 增利定期开放债券A/C

 工银瑞信月月薪    工银瑞信基金   交通银行      7/15-8/9
 定期支付债券
 ================================================================================
注: 1.*代表新增或更新。
    2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87
万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。
    3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、
大成、华安。(完)   
                                                                                         
 
 (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩)
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