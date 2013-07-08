《中国基金发行日程表》--7月8日

路透上海7月8日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 ================================================================================ *嘉实丰益策略 嘉实基金 交通银行 7/4-7/26 定期开放债券 *招商沪深300 招商基金 中国银行 7/8-7/26 高贝塔指数分级/A/B *长盛年年收益 长盛基金 中国银行 7/3-7/31 定期开放债A/C *中银盛利纯债 中银基金 工商银行 7/4-8/2 一年定期开放债(LOF) *广发美国房 广发基金 中国银行 7/8-8/2 地产指数QDII人民币/美元 *银河岁岁回报 银河基金 邮储银行 7/8-8/2 定期开放债券A/C *富国医疗保健 富国基金 工商银行 7/10-8/2 行业股票 *民生加银平稳 民生加银基金 建设银行 7/8-8/6 添利定期开放债券A/C *国投瑞银岁添利 国投瑞银基金 中国银行 7/10-8/9 一年期定期开放债券A/C 华安纳斯达克 华安基金 建设银行 6/13-7/10 100指数人民币/美元现钞/美元现汇 国泰黄金ETF 国泰基金 工商银行 6/24-7/12 华安易富黄金ETF 华安基金 建设银行 6/24-7/12 国泰美国房地产 国泰基金 中国银行 6/13-7/12 开发股票(QDII) 鹏华沪深300ETF 鹏华基金 建设银行 6/17-7/12 信诚新兴产业 信诚基金 中国银行 6/17-7/12 东方利群混合 东方基金 农业银行 6/17-7/12 上投摩根天颐 上投摩根基金 建设银行 6/17-7/12 年丰混合 泰信鑫益定期 泰信基金 中信银行 6/19-7/12 开放债券A/C 天弘稳利定期 天弘基金 工商银行 6/27-7/17 开放债券A/B 安信宝利分级债券 安信基金 工商银行 6/24-7/19 A/B 华泰柏瑞量化 华泰柏瑞基金 中国银行 6/19-7/19 指数增强 大成景旭纯债 大成基金 工商银行 6/28-7/19 债券A/C 南方稳利1年 南方基金 农业银行 7/1-7/19 定期开放债券 景顺长城四季 景顺长城基金 农业银行 7/1-7/19 金利纯债债券A/C 国金通用沪深 国金通用基金 光大银行 7/1-7/19 300指数分级A/B 建信双债增强 建信基金 中信银行 6/26-7/23 债券A/C 博时月月薪 博时基金 招商银行 7/2-7/23 定期支付债券 博时裕益灵活 博时基金 建设银行 6/28-7/25 配置混合 景顺长城策略精选 景顺长城基金 中国银行 7/1-7/26 灵活配置混合 中海安鑫保本混合 中海基金 浦发银行 7/2-7/26 易方达纯债1年 易方达基金 建设银行 7/8-7/26 定期开放债券A/C 民生加银岁岁 民生加银基金 建设银行 7/1-7/30 增利定期开放债券A/C 工银瑞信月月薪 工银瑞信基金 交通银行 7/15-8/9 定期支付债券 ================================================================================ 注: 1.*代表新增或更新。 2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87 万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。 3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、 大成、华安。(完) (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩)