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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 10:29 BJT

中国个股：宝钢股份宣布8月份主要钢材售价维持不变

路透上海7月11日 - 中国最大钢厂之一的宝钢股份 周四宣布，8月主要钢材售价维持不变，包括热轧和冷轧均在7月份价格基础上不变。

另外，酸洗产品、热镀锌、电镀锌、铝镀锌、无取向电工钢和取向电工钢亦均维持不变。

此前宝钢7月的主要钢材售价曾连续第二个月下调。 (完)

欲了解详情，可点选东方钢铁在线网站（here） (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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