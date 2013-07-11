中国个股：宝钢股份宣布8月份主要钢材售价维持不变

全球金市：金价持稳，地缘政治疑虑提供支撑
0101GMT，现货金几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。
路透上海7月11日 - 中国最大钢厂之一的宝钢股份 周四宣布，8月主要钢材售价维持不变，包括热轧和冷轧均在7月份价格基础上不变。
另外，酸洗产品、热镀锌、电镀锌、铝镀锌、无取向电工钢和取向电工钢亦均维持不变。
此前宝钢7月的主要钢材售价曾连续第二个月下调。 (完)
欲了解详情，可点选东方钢铁在线网站（here） (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
0101GMT，现货金几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。