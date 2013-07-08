《全球重要经济事件一览表》--7月8日-7月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月8日(一)

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼就金融稳定报告举行新闻发布会。

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉出席欧盟议会经济及货币事务委员会召开的季度听证会(1300)。

7月9日(二)

伦敦--大西洋理事会(Atlantic Council)在路透总部举办高阶大西洋两岸金融倡议活动，欧洲央行执委亚斯穆森将出席并讲话(1500)。

伦敦--英国保险公司协会(ABI)举行两年一届的会议。英国央行副总裁暨审慎监管局执行长贝利将发表讲话。

7月10日(三)

美国剑桥--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在美国国家经济研究局的会议上发表演说，主题为“美国中央银行的一世纪：目标、框架职责”。(2010)

巴黎--法国巴黎欧洲金融市场协会举办“欧洲的增长与投资机会”金融论坛(至7月11日)。

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在澳洲金融研究中心(ACFS)主办的“资助澳洲的未来计划”午宴上讲话。

马其顿SKOPJE--欧洲央行执委亚斯穆森出席欧盟资助的“欧元体系需求分析计划”闭幕式并发言，马其顿央行随后举行新闻发布会。

7月11日(四)

伦敦--英国财政大臣欧思邦发表讲话。

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯讲话(0830)。

巴黎--欧洲央行执委会委员科尔在法国巴黎欧洲金融市场协会举办的“欧洲的增长与投资机会”金融论坛上发表讲话(0645)。

巴黎--法国财长莫斯可维西在国际金融论坛发表讲话。

7月12日(五)

美国杰克逊霍尔--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和费城联储银行总裁普洛瑟在一个经济峰会上，就货币政策与经济前景讲话。

温哥华--美国旧金山联储银行总裁威廉姆斯参加计算经济社团第19届国际会议，并参与“确保适度货币政策”的讨论。(2115)

7月15日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程