《中国重要政经日程》--7月8日

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
============================今日重要政经日程=======================
7月8日(一)
第五轮中美战略与经济对话在华盛顿举行，至12日
* 中国原铁道部部长刘志军被控受贿、滥用职权案在北京市二中院公开宣判
============================近日重要政经日程=======================
7/13（六）
2013APEC工商领导人中国论坛举行，至14日。
中国中小企业发展论坛在北京举行，至15日。
7/31(三)
中日韩自由贸易区第二轮谈判在上海举行，至8月2日。
9/11（三）
夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会），至13日。
11/14(四)
“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
11/29(六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。