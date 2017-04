金砖国家：7月5日股汇市收盘纵览

路透7月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”-中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月5日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收跌0.49%,报917.58点。

中国股市:沪综指受地产股带动小幅收升,超跌反弹行情延续但空间有限

香港股市:恒指收高1.89%,本周累计升0.2%

中国汇市:人民币收跌,缴准日银行淡定以对汇市未现大波澜

========================================================================================

印度股市:周五收高,连续第二周收涨。ITC宣布上调旗下一个香烟品牌价格后股价上扬,Hindustan Unilever升至纪录高位,此前其母公司联合利华增持公司股份。指标BSE指数 收高0.44%或84.98点,报19,495.82点。NSE指数 上升0.53%或30.95点,收报5,867.90,本周同样收升0.44%,指数年内下跌0.63%。

印度汇市:印度卢比兑美元 探向纪录低点,交易商称,进口商美元需求持续,迫使央行出手干预支持汇率。卢比兑美元收报60.225/235,上日收在60.13/14。卢比本周下跌1.4%,连续第九周收低,连跌时间为2012年6月3日以来最长。

========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,268.590点。MSCI明晟俄罗斯指数 低0.79%至691.86点。

俄罗斯汇市:卢布兑美元 下滑0.4%,报33.3245卢布,卢布兑欧元 涨0.29%至42.7400卢布。

========================================================================================

巴西股市:拉美股市收跌,因美国就业数据拉高美联储将于今年稍晚收回买债计划的预期。巴西股市收低1.21%至45,210点,国有石油企业Petroleo Brasileiro SA(Petrobras) 大跌5.08%,拖累大盘。

巴西汇市:美非农就业数据向好打压巴西雷亚尔,但跌幅因央行干预而受限

========================================================================================

南非股市:South African stocks were dragged lower by a slide in the shares of mining companies on Friday as stronger-than-expected U.S. jobs data hit gold prices. The benchmark Top-40 index .JTOPI declined 2.35 percent to close at 34,684.53, while the broader All-share index .JALSH was felled 2.15 percent to 39,169.83.受矿业股跌势拖累收低,因此前美国公布的就业数据强于预期,挫伤金价。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下跌2.35%至34,684.53点。综合指数 挫低2.15%报39,169.83点。