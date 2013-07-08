金砖国家：7月5日股汇市收盘纵览

路透7月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月5日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收跌0.49%，报917.58点。

中国股市：沪综指受地产股带动小幅收升，超跌反弹行情延续但空间有限

香港股市：恒指收高1.89%，本周累计升0.2%

中国汇市：人民币收跌，缴准日银行淡定以对汇市未现大波澜

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印度股市：周五收高，连续第二周收涨。ITC宣布上调旗下一个香烟品牌价格后股价上扬，Hindustan Unilever升至纪录高位，此前其母公司联合利华增持公司股份。指标BSE指数 收高0.44%或84.98点，报19,495.82点。NSE指数 上升0.53%或30.95点，收报5,867.90，本周同样收升0.44%，指数年内下跌0.63%。

印度汇市：印度卢比兑美元 探向纪录低点，交易商称，进口商美元需求持续，迫使央行出手干预支持汇率。卢比兑美元收报60.225/235，上日收在60.13/14。卢比本周下跌1.4%，连续第九周收低，连跌时间为2012年6月3日以来最长。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,268.590点。MSCI明晟俄罗斯指数 低0.79%至691.86点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 下滑0.4%，报33.3245卢布，卢布兑欧元 涨0.29%至42.7400卢布。

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巴西股市：拉美股市收跌，因美国就业数据拉高美联储将于今年稍晚收回买债计划的预期。巴西股市收低1.21%至45,210点，国有石油企业Petroleo Brasileiro SA(Petrobras) 大跌5.08%，拖累大盘。

巴西汇市：美非农就业数据向好打压巴西雷亚尔，但跌幅因央行干预而受限

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南非股市：South African stocks were dragged lower by a slide in the shares of mining companies on Friday as stronger-than-expected U.S. jobs data hit gold prices. The benchmark Top-40 index .JTOPI declined 2.35 percent to close at 34,684.53, while the broader All-share index .JALSH was felled 2.15 percent to 39,169.83.受矿业股跌势拖累收低，因此前美国公布的就业数据强于预期，挫伤金价。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下跌2.35%至34,684.53点。综合指数 挫低2.15%报39,169.83点。