《香港重要政经日程》--7月8日-7月15日

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
==================今日重要政经消息==================
7月8日（周一）
--09:00 鞍钢 在中国举行特别股东大会。
--09:00 厦门港务 在中国举行特别股东大会。
--10:00 中建电讯集团 特别股东大会。
*--16:30 渣打 点心债市场回顾与展望记者会。
==================近期重要政经消息==================
7月9日（周二）
-- 擎天软件 首日挂牌。
--10:00 勤+缘媒体服务 特别股东大会。
--10:30 法兴商品市场展望记者会。
--11:00 生产力促进局公布渣打香港中小企领先指数调查结果记者会。
--14:30 西藏5100 特别股东大会。
7月10日（周三）
-- 开元产业信托 首日挂牌。
--09:30 新华文轩 在中国举行特别股东大会。
--14:30 江南集团 特别股东大会。
7月11日（周四）
-- 港大零售 首日挂牌。
-- 智美集团 首日挂牌。
*--09:30 特首梁振英出席立法会答问大会。
--11:00 华建控股 特别股东大会。
7月12日（周五）
-- 金管局公布6月份外汇基金境外资产。
-- 中国铝罐 首日挂牌。
-- 当代置业 首日挂牌。
-- 林麦集团 公布全年业绩。
--10:00 中国汇源果汁 特别股东大会。
--10:30 霭华押业信贷 周年股东大会。
--15:00 新天地产集团 特别股东大会。
--15:30 伟易达 周年股东大会。
*7月15日（周一）
-- 置富产业信托 公布中期业绩。
-- 大众金融 公布中期业绩。
-- TCL多媒体 董事会考虑派发特别中期股息。
--10:30 利信达 股东周年大会。
--11:00 中国基建投资 股东特别大会。
--12:00 德昌电机 股东周年大会。
--16:30 敏华控股 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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