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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 09:57 BJT

《香港重要政经日程》--7月9日-7月16日

==================今日重要政经消息==================

7月9日（周二）

-- 擎天软件 首日挂牌。

--10:00 勤+缘媒体服务 特别股东大会。

--10:30 法兴商品市场展望记者会。

--11:00 生产力促进局公布渣打香港中小企领先指数调查结果记者会。

--14:30 西藏5100 特别股东大会。

==================近期重要政经消息==================

7月10日（周三）

-- 开元产业信托 首日挂牌。

--09:30 新华文轩 在中国举行特别股东大会。

--14:30 江南集团 特别股东大会。

*--14:30 金融发展局举办「前海金融发展的机遇与挑战研讨会」。

7月11日（周四）

-- 港大零售 首日挂牌。

-- 智美集团 首日挂牌。

--09:30 特首梁振英出席立法会答问大会。

--11:00 华建控股 特别股东大会。

7月12日（周五）

-- 金管局公布6月份外汇基金境外资产。

-- 中国铝罐 首日挂牌。

-- 当代置业 首日挂牌。

-- 林麦集团 公布全年业绩。

--10:00 中国汇源果汁 特别股东大会。

--10:30 霭华押业信贷 周年股东大会。

--15:00 新天地产集团 特别股东大会。

--15:30 伟易达 周年股东大会。

*7月15日（周一）

-- 置富产业信托 公布中期业绩。

-- 大众金融 公布中期业绩。

-- TCL多媒体 董事会考虑派发特别中期股息。

--10:30 利信达 股东周年大会。

--11:00 中国基建投资 股东特别大会。

--12:00 德昌电机 股东周年大会。

*--14:30 摩根大通资产管理公布最新投资者信心指数。

--16:30 敏华控股 股东周年大会。

*7月16日（周二）

--09:30 中国三江化工 股东特别大会。

--09:30 联想集团 股东周年大会。

--10:00 盈大地产 股东特别大会。

--10:00 蒙牛乳业 股东特别大会。

--14:00 勇利航业 股东特别大会。

--15:00 泓淋科技 股东特别大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)

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