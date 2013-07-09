《香港重要政经日程》--7月9日-7月16日

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
==================今日重要政经消息==================
7月9日（周二）
-- 擎天软件 首日挂牌。
--10:00 勤+缘媒体服务 特别股东大会。
--10:30 法兴商品市场展望记者会。
--11:00 生产力促进局公布渣打香港中小企领先指数调查结果记者会。
--14:30 西藏5100 特别股东大会。
==================近期重要政经消息==================
7月10日（周三）
-- 开元产业信托 首日挂牌。
--09:30 新华文轩 在中国举行特别股东大会。
--14:30 江南集团 特别股东大会。
*--14:30 金融发展局举办「前海金融发展的机遇与挑战研讨会」。
7月11日（周四）
-- 港大零售 首日挂牌。
-- 智美集团 首日挂牌。
--09:30 特首梁振英出席立法会答问大会。
--11:00 华建控股 特别股东大会。
7月12日（周五）
-- 金管局公布6月份外汇基金境外资产。
-- 中国铝罐 首日挂牌。
-- 当代置业 首日挂牌。
-- 林麦集团 公布全年业绩。
--10:00 中国汇源果汁 特别股东大会。
--10:30 霭华押业信贷 周年股东大会。
--15:00 新天地产集团 特别股东大会。
--15:30 伟易达 周年股东大会。
*7月15日（周一）
-- 置富产业信托 公布中期业绩。
-- 大众金融 公布中期业绩。
-- TCL多媒体 董事会考虑派发特别中期股息。
--10:30 利信达 股东周年大会。
--11:00 中国基建投资 股东特别大会。
--12:00 德昌电机 股东周年大会。
*--14:30 摩根大通资产管理公布最新投资者信心指数。
--16:30 敏华控股 股东周年大会。
*7月16日（周二）
--09:30 中国三江化工 股东特别大会。
--09:30 联想集团 股东周年大会。
--10:00 盈大地产 股东特别大会。
--10:00 蒙牛乳业 股东特别大会。
--14:00 勇利航业 股东特别大会。
--15:00 泓淋科技 股东特别大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。