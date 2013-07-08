修正-《美元汇率焦点》欧美货币政策差异将推动美元加速上涨

(修正第一段措辞，将前两个分句中货币政策“正收紧”和“正放宽”修正为“偏向收紧”和“偏向放宽”)

路透伦敦7月5日 - 美国货币政策偏向收紧，而其它央行的货币政策却偏向放宽，所以全球应该准备好迎接较长时间的美元涨势，以及发展中经济体出现更多压力，还有全球市场的波动。

各大央行两周来连连释出讯号后，投资者押注美联储将在14个月内上调美国利率。而欧洲、英国或日本央行预计最早在2016年之前都不会升息--这是五年来对主要央行的利率预期首次出现很大反差。

美联储量化宽松力度将减弱的前景，加上欧洲央行本周承诺维持低利率，已将美国和德国10年期公债收益率之差推升至2006年以来最阔水准。

越来越明显的政策差距，以及美国经济前景向好，意味着很多投资者开始认为美元已经准备开启大幅涨势。 那或许能鼓励处境挣扎的欧洲和日本出口商，但对新兴经济体来说，却是个坏消息。

美元走强，将给以美元计价的大宗商品带来不利影响，推高企业和发展中国家的美元借款成本，并可能最终导致美国对海外投资回流。

全球80万亿美元的个人养老金、保险和共同基金储蓄中，有近一半源自美国，美元汇率的长期趋势发生转变，能深刻改变这些基金对海外回报的计算方法，从而影响他们对国内市场或海外市场的偏好。

“这很可能对美元和美国基金公司产生很大影响，美国基金公司是全球经济的最大投资者，”瑞银策略师Manik Narain说。

“在他们的精心安排下，大量资金流入新兴市场，而现在，他们看到美国实质利率13年来首次出现上升势头。”

美元兑日圆和新兴市场货币一路大幅上扬，但是最近发达国家的货币政策前景发生转变，似乎有可能推高美元兑欧元、英镑和其它七国集团(G7)货币。

“我们大力拥护美元走强-这是这段时期的核心投资主题，”全球最大的资产管理公司贝莱德的全球债券主管Scott Thiel说。贝莱德管理着近4万亿美元资产。

而其他人则指出，各个国家陷入全球危机的顺序才是主要问题。但即便这样，美元涨势依然会出现。

“美元兑欧元和亚洲货币有可能上涨，”德意志银行财富管理的投资总监Arnaud de Servigny说。“美国首先陷入危机，之后是欧洲和亚洲。现在最先走出危机的是美国，然后是欧洲，而亚洲还存在一些不确定性。”

**历史转变**

自1973年允许汇率自由波动以来，美元很少出现长时间的全面涨势。

1980年代出现的美元急剧波动也是因为欧美经济周期与货币政策出现脱节，导致央行出手干预，先是限制美元上涨，后来是阻止美元崩跌。

投资者借鉴1994年的情形，与当今作比较。当年美联储意外升息，推高全球各国的债券收益率，而当时欧洲势力最强大的央行--德国央行却在大力放宽政策。

1995年利差升至峰值，引发美元长达六年的升势，美联储的美元贸易加权指数在这一期间升值超过40%。而目前，美元依然是全球主要的储备货币。

虽然美元在继续上涨，美联储的美元指数今年迄今只上涨了4%。

1990年代后期，新兴市场出现严重危机，美元走强导致全球金融环境收紧，并打压全球大宗商品价格，美国投资于海外的资金回流至国内，追捧当时硅谷相对安全的高增长投资题材。

本周欧洲央行和英国央行做出历史性政策决定，提出利率“前瞻指导”，与美联储计划在两年内缩减量化宽松和上调利率形成鲜明对照。

而且日本也在实施新的积极货币宽松举措，所以美联储相对强硬的政策倾向，让其步调看上去与其它G7盟友不太一致。 尽管美联储官员试图强调收紧政策是有条件的，美国6月非农就业岗位大幅增加19.5万个，只会巩固那一观点。

但是，光是美元上涨本身就足以让美联储改口吗？

前高盛资产管理公司董事长奥尼尔(Jim O'Neill)周五对路透表示，全球形成“反应机制”的过程中，汇率波动的影响也许至关重要。奥尼尔还长期看好新兴经济体。

“美元有可能上涨，但美联储不希望对金融环境明显收紧负责，所以美元大幅上扬本身，可能有助于联储为自己的言论开脱，”奥尼尔说道。

他还补充指出，像中国这样的发展中大国也有可能通过进一步降低在贸易和投资中对美元的依赖程度，帮到自己。