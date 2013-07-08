《台湾报摘》—工商时报、经济日报7月8日

*工商时报：

--大陆手机品牌小米首款平板电脑，传出已通过富士康 测试，最快8月16日召开新品发表会，主打千元人民币低价策略；而最受瞩目的是，小米首款平板将搭载联发科 核心处理器晶片，预料此举会使联发科下半年业绩更上层楼。

--台资银行大陆分行上半年总获利已逼近3,000万美元。10家国银大陆分行的获利上周陆续出炉，除了续由国泰世华银以598万美元获利居冠，合计10家国银上半年总获利逼近3,000万美元，较去年成长逾八成，再创分行成立二年多来的新高水准。

--中央银行5日预告修正〞外币收兑处设置及管理办法〞，未来包括连锁便利商店、钟表业、药妆店、捷运站及设有自治管理委员会的夜市，都可向台湾银行申请设置外币收兑处，观光客在都会区可望每走10分钟，就有地方可拿外币兑换新台币使用。

--行政院今天将听取自由经济示范区第一阶段推动计画简报，可望拍板定案。其中，人流大松绑是一大亮点，示范区内事业引进外籍白领专业人才，免除二年工作经验，并松绑营业额一千万台币限制，对生技、研发中心、新创事业有利。

*经济日报：

--消息来源指出，台湾与纽西兰经济合作协议(ECA)可望在本周三签署，此为与西方已开发国家签定第一个完整自由贸易协定(FTA)。签署后，有助台湾工业产品进入纽西兰市场，纽西兰的乳制品、水果、红酒、羊肉等农业产品将同时进入台湾市场。

--两岸服务贸易协议将在月底闯关立法院临时会。知情官员昨日表示，第四波陆资来台方案，可望在服贸协议过关后，连同服务业开放项目，一同送入行政院，核定后即可上路。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。