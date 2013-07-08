台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透台北7月8日 - 台湾央行周一表示，开放银行申请28、91和182天三种天期存单申购，不设发行目标。今日存单到期金额为 3,025.20亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行789.15亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周五超额准备为39亿台币，累计至周日超额准备为158亿台币，加计前期1%的超额准备为1,211亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。