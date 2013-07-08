中国基金：钱荒来袭公募基金规模6月缩水近5,000亿元，创年内新低

路透上海7月8日 - 6月份，中国银行间市场持续的“钱荒”及股市下跌令公募基金规模一个月缩水接近5,000亿人民币。据中国证券投资基金业协会最新数据，6月底，整个公募基金资产管理规模不足3.5万亿，创下年内新低。 最新数据显示，6月份行业资产总规模为3.49万亿，较5月末的3.976万亿的规模减少了4,894.34亿元，比例超过12%。其中，缩水最为严重的是货币型基金，整个6月份规模减少了2,601.85亿元，仅剩3,038.69亿元，缩水比例达到46.13%。

此外，同为低风险产品的债券型基金也出现较大幅度缩水，6月份债券型基金减少了862.19亿元，达3,395.93亿元，缩水比例达到20.25%。

其他产品类型方面，股票型、混合型基金的份额也出现了不同程度的缩水，分别减少了954.28亿元、441.78亿元，缩水比例分别达到8.136%、7.489%。

业内人士表示，偏股型产品规模缩水主要是因为股市大跌造成的，而低风险产品份额缩水则是因为罕见的钱荒而引发的大规模赎回所致。如果考虑到今年来每月新发行的低风险基金规模约在500亿元左右，6月低风险产品的实际缩水比例可能还要更高。