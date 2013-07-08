《香港报摘》--其他报纸重要消息7月8日

* 明报：

--中移动 6月初宣布与银联、浦发行 及招行 合作，推出使用近场通讯技术(NFC)的手机钱包，本月底更会与“一卡通”签约，将业务范围拓展至公共交通付款。

--捷星香港行政总裁刘仲威表示，目前公司积极筹备开业，自信营业牌照获批后，很快便可正式营业。他又指，捷星香港正在招聘人员及培训，还在做安全检测及营销宣传等筹备工作。

--华润电力 于2010年被指称以高价收购劣质的山西煤矿，由小股东组成的联盟上周五(5日)入禀香港高等法院，要求法院批准他们代表公司控告20名现任及前任华润电力董事。

* 星岛日报：

--宏基资本 公司主席兼行政总裁陈伟伦称，自己并非开发商，旗下业务都用类似私募基金的方式操作，投资3-5年成熟后，均会以出售或分拆上市的方式退出。

--投资银行消息透露，港交所 早前与阿里巴巴 管理层会面时，曾建议阿里巴巴在港同步发行人民币和港币股份，并解说在港发行“双币双股”的好处。

* 苹果日报：

--中国神华 旗下神华煤制油化工公司包头分公司，于今年1月曾因污水问题而被国家环保部公开处罚与叫停在包头的项目。但期间神华未有依法执行，直至最近被发现后，包头的项目于上月初停产开始检修。

--励骏创建 集团联席主席兼行政总裁周锦辉表示，希望藉渔人码头打破现时充斥澳门的“美国式巨型赌场”局面，成为澳门半岛未来的新地标。

* 东方日报：

--消息透露，香港交易所及证监会原则上已达共识，建议要求来港第二上市海外企业市值大，及在来源地上市已有一段较长时间，同时因不欲发行人回避监管，有关方面不建议内地企业来港第二上市。

--市传曾是嘉能可 主席的马世民(Simon Murray)旗下内地创投公司有投资的马业企业“莱德马业”拟来港上市，为本港首家集养马及赛马的上市公司。

--第一信用 主席冼国林透露，近月内地客户查询借贷增加，涉及金额动辄数千万港元，惟因不符合条件，最终公司仅借出千多万港元。

* 文汇报：

--交银国际房地产行业分析师刘雅瀚认为，下半年整体楼价最多跌半成，加上租金自2011年起从未下跌，预期本港楼价维持在现水平至2016-2017年。

* 大公报：

--瑞士日内瓦银行为首间来港设立办事处的瑞士州政府银行。其香港副总代表丁铁翔表示，香港具备一切硬件(交易平台及产品)，但人才却不足，认为香港应善用人民币国际化的机遇，才能追上新加坡。

--中渝置地 公布，上半年合约销售金额达46.63亿元人民币，按年上升约66%。集团上半年完成全年销售目标88亿元的53%。（完）