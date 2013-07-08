《新兴市场重要经济事件预告》--7月8日-7月15日

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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7月8日(一)
布拉格--捷克央行公布6月货币政策委员会会议纪录。
7月9日(二)
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至7月10日)。
内罗毕--肯尼亚央行举行货币政策委员会会议。
7月10日(三)
华沙--波兰央行总裁贝尔卡就波兰经济发展前景发表讲话。
布达佩斯--匈牙利央行公布6月货币政策委员会会议纪录。
萨格勒布--克罗地亚央行举行会议。
曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。
7月11日(四)
新加坡--瑞士央行总裁乔丹为该行的新加坡分支成立开幕。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行理事会议。
雅加达--印度尼西亚央行举行会议。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议。
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
7月12日(五)
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
7月15日(一)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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