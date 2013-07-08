港报社评：2000会员享用170公顷球场，发展新界舍易取难须交代--明报7月8日

新界东北发展的一个争议点是，政府为什么选择斥资300亿元收地，却不收回占地170公顷的粉岭高尔夫球场？我们不认同以粉岭高球场替代研究超过10年的新界东北发展计划，但政府有责任清楚交代属于官地的高球场将如何处置，尤其是民政事务局长曾德成最近以「先续约、后检讨」方式，将数十张同类地契自动续约了15年；除非政府有一个令人信服的说法，否则难以释除「厚有钱人、薄普通人」的质疑。

上周四政府公布新界东北发展计划时，焦点本来集中在公私合营是否官商勾结，以及要求农户搬迁会否变成菜园村翻版，但翌日焦点转移至发展区附近的粉岭高球场。高球场是官地，跟新发展区最大的不同是，没有业权争议，政府有理据收地，而且毋须公私合营。公众自然会问：为什么不收回高球场发展？为什么舍易取难？

民政局长曾德成不久前不顾公众反对，先与大约50个私人游乐场地续约15年，才就契约政策全面检讨，这种「先续约、再检讨」的政策，被狠批厚待有钱人，漠视百姓利益。粉岭高球会占地多达170公顷，供2000会员享用；代价呢？1999年续约时，是以1000元象征式地价向政府租用至2020年。

发展局长陈茂波声称，明年上半年会做新界北发展顾问研究，亦会研究高球会地皮的运用。我们质疑的是政策一致性，因为曾德成最近才为约50张私人会所地契自动续约15年，究竟这是曾德成局长个人还是梁班子的集体决策？若是曾德成个人的决策，他沿用同一思维，那么，发展局长陈茂波现在的说法，是否敷衍应酬？政府须对广大市民交代。(A02)