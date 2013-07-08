《中国报摘》--其他报纸重要消息7月8日

**上海证券报**

--根据中国证监会颁布标准统计，自1990年境内资本市场成立以来，截至2013年5月末，境内股市累计筹资52,978亿元（含定向增发非现金资产认购）。

--从权威渠道获悉，在环境税中，碳税方案早已设计完成，由于此前年份CPI高企未能如期推出，将在物价进入下降通道时，适时择机出台。根据测算，目前每耗费一顿标准煤，需要缴纳20-25元，随着治理成本提高，标准也会逐年增加。

**证券时报**

--中国商务部部长高虎城和瑞士联邦委员兼经济部长约翰·施奈德-阿曼日前在北京正式签署中国-瑞士自由贸易协定。这是中国与欧洲大陆国家签署的首个自贸协定。

--根据中国基金业协会数据，6月份行业资产总规模为3.49万亿，较5月末的3.976万亿的规模出现了较大幅度缩水，规模锐减了4,894.34亿元，比例超过12%。非公开募集资产规模亦第一次出现规模缩水。(完)