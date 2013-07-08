《中国报摘》--其他报纸重要消息7月8日

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
**上海证券报**
--根据中国证监会颁布标准统计，自1990年境内资本市场成立以来，截至2013年5月末，境内股市累计筹资52,978亿元（含定向增发非现金资产认购）。
--从权威渠道获悉，在环境税中，碳税方案早已设计完成，由于此前年份CPI高企未能如期推出，将在物价进入下降通道时，适时择机出台。根据测算，目前每耗费一顿标准煤，需要缴纳20-25元，随着治理成本提高，标准也会逐年增加。
**证券时报**
--中国商务部部长高虎城和瑞士联邦委员兼经济部长约翰·施奈德-阿曼日前在北京正式签署中国-瑞士自由贸易协定。这是中国与欧洲大陆国家签署的首个自贸协定。
--根据中国基金业协会数据，6月份行业资产总规模为3.49万亿，较5月末的3.976万亿的规模出现了较大幅度缩水，规模锐减了4,894.34亿元，比例超过12%。非公开募集资产规模亦第一次出现规模缩水。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。