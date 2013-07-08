中国公开市场：本周可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求--业内人士

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透上海7月8日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月央票需求，同时仍可正/逆回购需求，其中逆回购期限包括七天和14天，正回购为28天期。
在经历近期”钱荒“后，为安抚市场，中国央行公开市场上周连续第二周未进行任何操作，从而实现连五周净投放。不过业内人士表示，这并非表明央行紧平衡的政策立场发生转变，未来在密切观察国内流动性和基本面状况的同时，公开市场将继续发挥稳定器的作用。
央行行长周小川近日表示，本轮流动性紧张事件过程中，市场基本上正确理解了央行对流动性的把握。未来央行仍将坚持稳健的货币政策，并适时调节市场流动性，保持市场总体稳定。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)
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**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 边竞; 审校 张喜良)
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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