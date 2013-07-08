港报社评：愚弄观众代价不轻--星岛日报7月8日

网上一则少女被禁锢短片，引起热心网民报警救人，不少网民后来发觉自己遭电影宣传愚弄，纷纷呼吁杯葛影片。

小本制作影片利用网上「逼真」片断，制造悬疑话题，大收宣传之效，始创及最成功者是1999年上映的美国片《死亡习作》。《死亡习作》成本约10万美元，获发行公司垂青加料，成为美国票房冠军后再横扫全球，收入接近2亿5千万美元。

这次成功，令荷里活惊悉互联网新兴媒体的庞大宣传效用，当年虽然多人点击，但是没有人报警，原因是片段一开始就有电影公司名字，而且「发现」的是「过去式」片段。

至于媒介虚构事件逼真到有大量受众报案，首推美国导演奥逊威尔斯推出的广播剧《世界大战》。《世界大战》在1938年临近万圣节之夜播出，用紧急新闻报道的形式「直播」火星人攻入地球，不少听众打电话去电台和政府部门查询和求助。

当听众发现自己受愚弄后，和今次的网民一样愤怒。但有异于今次的网上短片，一小时长的广播剧，开场白已经表明事发于将来，上当者主要是错过开场的听众。即使如此，美国广播业表明以后不会再以「临时紧急直播新闻」的形式播放节目。

无论是《死亡习作》或《世界大战》，假扮逼真之余会适可而止，受众知道是做戏一场，今次的网上片段却少了这一重要环节，却产生不少副作用。

其一是令观众产生遭愚弄的反效果，其二是浪费警方人力物力去破解事件，其三是埋下「狼来了」的伏綫，到真有人求救时，甚至都会以为做戏而已。制作人在引起话题之外，应该周详考虑社会责任。(A04)