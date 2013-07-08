港报社评：楼价不跌，港府辣招难撤 --经济日报7月8日

大批地产代理昨上街，促港府撤楼控辣招。惟在楼市僵局未解，港府实难有条件与理据，将楼控减辣甚至撤招。地产代理业界昨游行，此因港府年初推双倍印花税等楼控辣招下，不但一、二手住宅成交大减、工商舖市亦沉寂，全綫地产代理经营困难。 地产代理陷困除因辣招，更因楼市胶着。港府年初再推辣招，惟楼价指数在其后两个月累跌不足5%，便拾级回升，小业主与发展商盼辣招效应消减，遂持货惜售；准买家则续待辣招发酵推低楼价，令买卖两闲。 平情而论，地产代理部分诉求并非全无理据，惟港府在客观掣肘下没有撤招的可能，这至少包括三大因素。 其一，港府已势成骑虎。若辣招现半途而废，遏抑多时的炒家很可能再涌楼市，促楼价报复性反弹，除惹更大民怨，更令已泡沫化的楼市更凶险。且楼控若因代理等反弹便收手，势重挫政府威信。 其二，楼市供求仍失衡。一手私楼落成量到后年才达每年2万个的供求平衡点、新居屋楼花则明年底才预售，供应仍存断层，港府需以辣招换时间。 其三，环球资金续泛滥。美国虽正部署退市，惟非全面收水，欧、日及不少新兴国更续大力放水，有利楼市的宽松货币环境短期内难改。且香港银行近日再掀按揭减息潮，现时撤招无疑对楼市火上加油。 故地产业界生意是否有转机，短期内将端视楼市僵局何时打破。若楼价跌势转明显，小业主、发展商愿减价迁就买家，又或市场渐习惯辣招与高楼价，买家愿面对现实高追；只要楼市预期趋明确，楼市交投有望回升，地产代理的困境亦有望稍减。(A10)