特写：政变了吗？埃及人不这么看

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗7月5日 - 别提政变。在开罗解放广场肯定不能提，在埃及这个文明、自由社会的许多地方也都不能提。

军用飞机时常在开罗上空巡逻，甚至还表演编队拉彩烟致敬，许多埃及民众也都认为军方罢黜民选总统穆尔西并非“政变”。

“政变？不是，”19岁的开罗大学商学院学生Ahmed Eid说道。他和朋友身披国旗，在解放广场互拍留念照。“这是我们的新革命。”

“我们的总统太坏了，军人才是我们的兄弟。”

对于开罗受过教育的自由派而言，借助军方结束穆尔西为期一年的统治是值得的，即便这可能令通过2011年“阿拉伯之春”运动推翻穆巴拉克后诞生的新民主面临风险。

该事件可能使埃及失去外国对埃及的善意和资金援助。然而，眼下的当务之急是要证明穆尔西错了。穆尔西将军方推翻他的举动称为“彻底的军事政变”。

在许多外国人士眼中，穆尔西的说法并没有错，但埃及民众却用创造性的方式来反驳。

这不是“政变”，而是“广受欢迎的弹劾”。这是穆萨（Amr Moussa）最初的说法。穆萨在穆巴拉克统治时期任外长，目前是埃及一个自由党的领袖。

“一些西方媒体坚持认为埃及发生的事情是政变。事实上，这是不公平的说法，”穆萨对路透说道。穆萨曾任阿拉伯国家联盟秘书长。

“这是广受欢迎的起义，是广受欢迎的革命，”他补充说道。“事实上，这是广受欢迎的对总统的弹劾行动。”

在埃及外交部，欲辞职的外长阿姆鲁（Mohamed Kamel Amr）仍坚守在岗位上，临时政府就任前他将继续留守。

“不能说这是军事政变，这不是军事政变。相反，这与军事政变完全相反。”

许多外部观察人士并不这么认为。“我知道埃及人对‘政变’一词很敏感，因为含有负面意思，”布鲁金斯多哈中心的哈米德（Shadi Hamid）说。“但这并不能改变这就是政变的现实。”（完）