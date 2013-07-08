港报社评：落实承诺，取信支持政府力量--文汇报7月8日

立法会财委会周五讨论扩建打鼓岭及屯门堆填区的拨款申请，在现阶段，政府的建议只是拨款3500万，进行工程顾问研究和勘测工作，真正启动工程是在两年之后。对于有议员已表明会于财委会上「拉布」，这种既浪费时间及公帑的行为，必将受到社会的批评和立法会大多数议员抵制。

民建联主席谭耀宗昨日回应有关拨款申请时重申，支持拨款是因为扩建有迫切性，但强调有关屯门堆填区的拨款只是作前期研究。对于屯门和打鼓岭堆填区，政府承诺在社区设施上给予居民额外照顾，更由政务司司长林郑月娥亲自牵头，与居民商讨。政府必须对支持拨款的政党落实对居民的承诺，同时也避免将来实质工程拨款无法通过。因为即使现时立法会批准顾问勘测拨款，并不表示将来必然会批准实质工程的拨款。

有团体对支持拨款申请的政党妄加攻击，这是极不负责的行为，也是极其自私的政治抽水行为。如果拨款不能通过，现有堆填区用尽，香港再无法处理大量垃圾废物，其后果无论从市民健康、环境卫生还是工商活动去看，社会都无法承受。

有议员已表明会于财委会上「拉布」。「拉布」在立法会已发生多次，其后果是浪费公帑，浪费时间，滥用民主制度，市民都感到讨厌。社会必须批评「拉布」劣行，立法会大多数议员也应该坚决抵制少数议员的「拉布」行为。(A05)