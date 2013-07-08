港报财经评论：中美金融境况逆转--信报7月8日

中美金融境况逆转/习广思

美国一旦退市会否推动投资者加快放弃安全资产，转而投向高风险股票？上周五美国市场的走势或许提供了答案。美国6月份非农就业人数增加至19.5万人，远超过市场预期的15.5万人，失业率维持在7.6%。这份报告事关重大，因为是联储局宣布退市计划后首份报告，就业持续改善，意味着央行有更大本钱按照路线图退市，也代表着经济复苏更有希望。关键是，投资者情绪是继续害怕收水，抑或是把焦点转向复苏期望？观乎上周五美股表现，投资者似乎走过了不安的退市过渡期。美国公布6月份就业数据后，美债急跌，十年期美债息上升至2.739%；商品价格下跌，金价跌3%，至每盎斯1,212.7美元；美汇一举突破84水平，并见一年高位，下一步将挑战88水平。美股急涨，反映股票投资者的焦点渐由退市恐惧，转到经济复苏。

6月港股暴跌，主要由两大因素夹击，一是美国退市，二是中国内地钱荒，两项忧虑消退后，有利港股回稳及反弹。上周反弹主要由残弱中资股带动，大市弱势股沽压减轻，但未见转强。此外，上周五多只重磅蓝筹反弹，有利港股走势。可惜，即使内银钱荒暂时解决，中国内地银行及金融业的不明朗因素一日未消除，相信仍难扭转中港股走势落后的格局，何况金十条标志着金融调控的开始。金融海啸之后，欧美银行杠杆炒作炒出个祸来，即使联储局放水救援，但华尔街面对着监管提升，必须自救，除了炒房继续在金融市场上赚钱外，同时要全面节流。当时的中资金融股成为了寻宝地，尽管盈利增长始见倒退，但贷款却不断增长，最直接的因素当然是中国的4万亿放水大计，中资银行被视为资本安全的银行，在外围风雨飘摇之时，内银股仍获许多投资者看好。

中资内银股愈跌，投资者愈是心慌，政策调控的风险大大提高，令投资者却步的是，大家都开始对中资金融股失去信心。虽然影子银行问题最终受控，但影子银行、理财产品急速增长，反映中国内地金融扩张过急，调控开始后，中资金融股的盈利能力将会下跌。相反，正当投资者避开内银股之际，市场却看好美国金融前景，理由是复苏持续的话，美国银行将会得益，从过去几年的低迷中爬起来。美股金融股指数去年中开始转强，早前一度调整至100天线，有投资者认为，美国金融股强势将完，但也有投资者认为，美股一直以科技股、消费股领先，随着复苏步伐加快，投资者是时候吸纳美国金融股。(B01)

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顺势买美元风险低/苏子

上周汇市已向市场发出一个明确的讯息，便是澳洲央行、欧洲央行及英伦银行的议息结果反映央行继续保持宽松的货币立场，但联储局却因美国最新公布的6月份就业报告显示美国的就业市场已处于良好复苏势头中，有可能会提早在今年9月收水。而上周美元在这样的一个强烈对比的大环境下，又焉有不升的可能？所以上周结束时，美汇指数已成功企稳在84阻力关口以上并创今年新高，且更以接近今年的高位收市；而这有利本周美汇指数继续破关而上，挑战85心理关口及2010年7月上旬的86.30高位阻力。

目前市场上不少声音均预期联储局有可能在今年9月的FOMC会议上宣布收水的决定，故相信，在市场知悉9月份的议息结果前，美元整体走势应不会差得到哪里去，在此期间，投资者若继续采取顺势买入美元的策略，只要不是过量交易，所承受的风险并不高。

过去数年，欧债危机一直未能迫使欧罗兑美元大幅走低，1.20心理关口一直可以获得良好承接力，原因与欧洲央行背后极力干预欧罗弱势，以避险因欧罗汇价跌破关键支持位后出现骨牌式下跌而正式引爆欧债危机有一定关系。但随着今年炒作焦点已不再是欧债危机，而是美国收水触发的息差因素，故欧罗兑美元若因为欧美息差拉阔而向下突破，相信欧洲央行已毋须再干预欧罗弱势，反而可能更乐见欧罗汇价在破大位后进一步转弱。(B08)