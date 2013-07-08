港报财经评论：内地电力股，候低再吸纳--经济日报7月8日

内地电力股，候低再吸纳 /林瑞芬

恒指昨收20,854，续弹386点或1.9%；但成交额499亿港元，乾升！展望下周，恒指21,000仍然是主要关键阻力位，除非配合成交额突破，不然还是缺乏动力，限于个别炒作。油价因地缘政治因素及美国经济复苏因素有所回升，今周油股、煤炭股及水泥股生猛番晒，煤炭股龙头中国神华 连续第二日反弹，昨收报20.5港元，升6.7%；水泥龙头安徽海螺 涨7.2%至20.95港元。此等弱周期股份数个月来连绵跌势，跌多于升市日，一时不跌反弹，难保随时反弹又喊停，宏观因素不就，始终都迎来反弹喊停。欲试身手上车短炒，怕且要金睛火眼一点！自问没时间，就要搵一些把握性强的股份类考虑，中资电力股可能较稳妥。

据中国内地传媒《第一财经日报》报道，引述知情人士透露，与去年同期相比，今年首五月五大电企节省燃料成本约360亿元人民币。华电集团、华能集团、大唐集团、国电集团以及中电投等五大发电集团含税入厂标煤单价平均为每吨707.98元人民币，同比每吨降135.94元人民币。其中大唐集团的标煤单价每吨降150.19元人民币，降幅达17.59%。煤炭价低迷，为发电厂悭不少，故今年5月曾有传中国内地将减电价，以致电力股被抛售。加上，6月大围中、港股市崩，大致上股价已经有足够的调整，故7月初见，开始有大行唱番好。花旗将华电国际 的投资评级从沽售调升至买入，德意志银行在计入9月可能下调电价后，仍认为电力股的2013年度盈利仍有调升的空间，优先推介华电国际及中国电力 。

德银预计，中国内地可能将于9月减电费，由于股价在5月始已先行下跌，到消息确认，反而视为消化不明朗因素。在计及电费减2%，以及跌幅更大的煤价及火力发电量的几个假设，德银都认为五大电力股的盈利均有上调的空间，始终电费的下调滞后。此外，海运及矿场煤价在过去两月仍向下走，现货煤价自去年12月起已下跌逾7%，超出燃料费转嫁政策的5%触发点；经济复苏仍弱，加上水力发电量强劲，及政府为环保考虑计划遏抑煤炭消耗，将对煤价加添进一步压力，令发电厂的单位燃料成本降幅超预期。中国内地电力股将于8月陆续公布中期业绩，亦估计对股价有藉口催化，德银估计电力行业整体利润将按年录得65%至476%的改善，又预期管理层会下调全年单位燃料成本指引。(B02)

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燃气价上调，中石油看俏/余少文

大市连续两日反弹，可惜成交额不足，只能视作技术性反弹，小心大市调整未结束。至于发改委确认下周三上调非居民用天然气价格，利好石油股，尤其饱受天然气价格倒挂困扰的中国石油 ，盈利可恢复增长。中国内地股市反覆靠稳，上证综合指数守住2,000点；国企指数升185点或2%；收9,209点，成交额124亿港元，虽然维持偏低成交额，但国企指数沽空额持续减少，昨日只有15亿港元，是一个多月来最少一日，占国指比重降至12%，有助指数继续反弹；而红筹指数则升63点或1.6%，收3,954点，成交额39亿港元。尽管国指两连升，是过去一个多月来首次，但成交额不足下，似乎调整应该未结束，尤其国指即使再升，高位是阻力重重，近期6月20日的下跌裂口9,535点至9,417点，加上20天平均线目前降至9,466点，以及周二高位9,402点，相信9,400点至9,500点会是今次反弹阻力区；远点的有6月13日下跌裂口9,927点至9,771点，以及50天和250天平均线。

当然，最乐观是下周初裂口及放量升越9,500点收市，除了可形成岛形底外，也可以出现上周提及的涨势确立日，后市便可以秤高少少。只是一切都是牛市憧憬，希望愈大往往是失望愈大，还是摸着政策炒股为宜，好似国家发展改革委员会上周发出通知，调整非居民用天然气价格，只要中国上调气价，中石油今年盈利有望增长。虽然中石油主要盈利来自勘探与生产，即石油产销，但随着炼油与化工业务持续亏损，天然气与管道业务在2011年有155亿元人民币经营利润，占整体经营利润比重约8.5%，到去年相关业务已录得亏损21亿元人民币。

虽然去年天然气与管道业务亏损不多，但中石油业绩提及期内进口天然气及LNG亏损419亿元人民币，若然进口天然气及LNG项目没有亏损，则中石油可以增加超过400亿元人民币经营利润，若然全数计入税前利润，已经可以增加税前利润24%。至于今年首季业绩虽显示中石油的天然气与管道业务赚11亿元人民币，结束连续三季亏损状况，但首季进口天然气及LNG项目仍亏损144.5亿元人民币，较去年同期的亏损102亿元人民币还要高。发改委透露，中国内地天然气出厂价格比中亚进口天然气到岸完税价格每立方米还要低1.5元人民币，故进口愈多天然气，油企相关亏损也愈大。(B03)