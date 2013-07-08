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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 09:15 BJT

****《港报快速浏览》--7月8日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
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 港报社评：落实承诺，取信支持政府力量--文汇报                                
 港报社评：楼价不跌，港府辣招难撤--经济日报                                  
 港报社评：金融改革出硬招“国十条”谋破困局--信报                            
 港报社评：2000会员享用170公顷球场，发展新界舍易取难须交代--                 
 明报                                                         
 港报社评：愚弄观众代价不轻--星岛日报                                        
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：中美金融境况逆转--信报                                        
 港报财经评论：内地电力股，候低再吸纳--经济日报                              
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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