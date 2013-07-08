日本已公布经济指标--2013/7/8

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +1.0% r +0.3% r -- -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 6月 +0.2% +0.1% 7月25日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 5月 持平 -0.4% 7月25日 -- y) 工业生产(m/m) 5月 +2.0% p +0.9% r 7月12日 -- 失业率 5月 4.1% @ 4.1% @ 7月29日-30日 -- 贸易收支(亿日圆) 5月 逆差9,939 逆差8,799 7月23日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 5月 -1.6% +1.5% 7月29日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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