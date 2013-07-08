《英国央行焦点》新总裁卡尼在政策指导方面有更大挑战

不过MPC其他成员可能难以接受那个选项，有些委员已经表达疑虑，担心在货币政策方面缺乏回旋余地。

卡尼只是MPC九名成员中的一人。前任总裁金恩最近几个月呼吁加大印钞的提议均遭到否决。

摩根士丹利英债分析师Anthony O'Brien说，以失业数据为基础进行指导的话，如果在失业率开始上升时，可能会导致市场波动，引燃外界臆测英国央行是否会诉诸于更多购债来降低失业率。

不过长期来看，货币政策变化的明确门槛料可让市场更加平稳。

巴克莱的Hayes说，周四的第一轮回合已有效引导市场，但鉴于英国央行可能得在每个月的政策会议后都发布声明，所以能否长期有效引导才是真正的考验。