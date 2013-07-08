《英国央行焦点》新总裁卡尼在政策指导方面有更大挑战

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
不过MPC其他成员可能难以接受那个选项，有些委员已经表达疑虑，担心在货币政策方面缺乏回旋余地。
卡尼只是MPC九名成员中的一人。前任总裁金恩最近几个月呼吁加大印钞的提议均遭到否决。
摩根士丹利英债分析师Anthony O'Brien说，以失业数据为基础进行指导的话，如果在失业率开始上升时，可能会导致市场波动，引燃外界臆测英国央行是否会诉诸于更多购债来降低失业率。
不过长期来看，货币政策变化的明确门槛料可让市场更加平稳。
巴克莱的Hayes说，周四的第一轮回合已有效引导市场，但鉴于英国央行可能得在每个月的政策会议后都发布声明，所以能否长期有效引导才是真正的考验。
“成功于否要看他们可以如何引导市场，不论是对利率预期的正确路径，或者让过程不要太过波动。”(完) (编译 李春喜/郑茵/梁睿雪/李婷仪; 审校 李爽/杜明霞)
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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