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市场报道 | 2013年 7月 8日 星期一 09:41 BJT

芝加哥期市：大豆期货触及七周低点，玉米盘旋在两年半低位附近

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 660.00 0.00 +0.00% -0.75% 693.60 37

CBOT玉米 490.75 -0.50 -0.10% -2.39% 541.51 62

CBOT大豆 1231.50 3.25 +0.26% -1.54% 1286.58 82

CBOT稻米 $14.97 $0.01 +0.07% -1.35% $15.76 27

美国原油 $103.54 $0.32 +0.31% +2.27% $96.32 81

汇率

欧元/美元 $1.283 $0.000 -0.04% -0.68%

美元/澳元 0.905 -0.001 -0.14% -1.02%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 王兴亚/张若琪/徐文焰)
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