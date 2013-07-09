《中国债券市场每日交易备忘》--7月9日

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多50亿元人人民币一年期浮息债(三个月Shibor基准)9:30-10:30招标，利差预测均值-63bp 国开行至多50亿元三年期浮息债(三个月Shibor基准)9:30-10:30招标，利差预测均值-4bp 国开行至多50亿元五年期浮息债(三个月Shibor基准)9:30-11:10招标，利差预测均值9bp 国开行至多50亿元七年期浮息债(三个月Shibor基准)9:30-11:10招标，利差预测均值21bp 中国联合网络通信150亿元两个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和农行主承 江苏广电有线信息网络15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，招商银行和光大银行主承 华能集团30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和中国银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中国南车 15亿元三个月期超短期融资券011346003，票面利率4.50% 中国铝业公司30亿元三个月期超短融011315003，票面利率4.90% 眉山市宏大建设投资16亿元七年期固息债1380219，票面利率6.56% ============================================================================ 三、缴款： 长沙先导投资控股20亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 国家开发银行270亿元一年期固息债120228到期兑付，票面利率2.93% 招商证券 26亿元三个月期短期融资券071301003到期兑付，票面利率3.60% 大唐发电 30亿元270天期超短融011223002到期兑付，票面利率4.15% 神华集团250亿元三个月期超短融011322001到期兑付，票面利率3.60% 丽珠集团 4亿元一年期短融041252024到期兑付，票面利率4.27% 浙江富春江通信集团6亿元一年期短融041259038到期兑付，票面利率6.50% 内蒙古公路建设公司8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080074付息，票面利率5.08% 国开行280亿元三年期固息债120229付息，票面利率3.39% 国开行300亿元五年期固息债120230付息，票面利率3.75% 国开行320亿元七年期固息债120231付息，票面利率3.97% 国开行330亿元10年期固息债120232付息，票面利率4.06% 乌鲁木齐城建投资公司9亿元七年期固息债1280199付息，票面利率6.35% 荆门市城市建设8亿元10年期固息债1280200付息，票面利率6.85% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国金融期货交易所周一就五年期国债期货合约规则、交易规则及其实施细则征求社会意见。之前备受关注 的商业银行如何参与国债期货，则有望通过修订的会员制度取得会员资格。 --中国证券报周二报导，民族证券有限责任公司此前私募发行的5亿元人民币次级债，日前在上海证券交易所固 定收益证券综合电子平台挂牌，成为首单完成发行并挂牌的券商次级债。 国家统计局今日公布6月工业品价格指数(PPI) (5月为-2.9% ) 居民消费价格指数(CPI) (5月为2.1% ) 7/10海关发布6月进出口贸易数据 (5月贸易顺差为204.3亿美元) 7/15国家统计局公布6月固定资产投资(不含农户) (1-5月为20.4%) 社会消费品零售总额 (5月为12.9%) 工业增加值 (5月为9.2%) 房地产投资和销售情况月度报告 7/18统计局发布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/24公布7月汇丰制造业PMI初值 (6月为48.3) 7/27统计局公布1-6月规模以上工业企业利润 (1-5月为12.3%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳；审校 李宏薇/边竞)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。