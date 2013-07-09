《中国债券市场每日交易备忘》--7月9日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多50亿元人人民币一年期浮息债(三个月Shibor基准)9:30-10:30招标，利差预测均值-63bp 国开行至多50亿元三年期浮息债(三个月Shibor基准)9:30-10:30招标，利差预测均值-4bp 国开行至多50亿元五年期浮息债(三个月Shibor基准)9:30-11:10招标，利差预测均值9bp 国开行至多50亿元七年期浮息债(三个月Shibor基准)9:30-11:10招标，利差预测均值21bp 中国联合网络通信150亿元两个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和农行主承 江苏广电有线信息网络15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，招商银行和光大银行主承 华能集团30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和中国银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中国南车 15亿元三个月期超短期融资券011346003，票面利率4.50% 中国铝业公司30亿元三个月期超短融011315003，票面利率4.90% 眉山市宏大建设投资16亿元七年期固息债1380219，票面利率6.56% ============================================================================ 三、缴款： 长沙先导投资控股20亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 国家开发银行270亿元一年期固息债120228到期兑付，票面利率2.93% 招商证券 26亿元三个月期短期融资券071301003到期兑付，票面利率3.60% 大唐发电 30亿元270天期超短融011223002到期兑付，票面利率4.15% 神华集团250亿元三个月期超短融011322001到期兑付，票面利率3.60% 丽珠集团 4亿元一年期短融041252024到期兑付，票面利率4.27% 浙江富春江通信集团6亿元一年期短融041259038到期兑付，票面利率6.50% 内蒙古公路建设公司8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080074付息，票面利率5.08% 国开行280亿元三年期固息债120229付息，票面利率3.39% 国开行300亿元五年期固息债120230付息，票面利率3.75% 国开行320亿元七年期固息债120231付息，票面利率3.97% 国开行330亿元10年期固息债120232付息，票面利率4.06% 乌鲁木齐城建投资公司9亿元七年期固息债1280199付息，票面利率6.35% 荆门市城市建设8亿元10年期固息债1280200付息，票面利率6.85% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国金融期货交易所周一就五年期国债期货合约规则、交易规则及其实施细则征求社会意见。之前备受关注 的商业银行如何参与国债期货，则有望通过修订的会员制度取得会员资格。 --中国证券报周二报导，民族证券有限责任公司此前私募发行的5亿元人民币次级债，日前在上海证券交易所固 定收益证券综合电子平台挂牌，成为首单完成发行并挂牌的券商次级债。 国家统计局今日公布6月工业品价格指数(PPI) (5月为-2.9% ) 居民消费价格指数(CPI) (5月为2.1% ) 7/10海关发布6月进出口贸易数据 (5月贸易顺差为204.3亿美元) 7/15国家统计局公布6月固定资产投资(不含农户) (1-5月为20.4%) 社会消费品零售总额 (5月为12.9%) 工业增加值 (5月为9.2%) 房地产投资和销售情况月度报告 7/18统计局发布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/24公布7月汇丰制造业PMI初值 (6月为48.3) 7/27统计局公布1-6月规模以上工业企业利润 (1-5月为12.3%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳；审校 李宏薇/边竞)