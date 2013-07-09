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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 09:12 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月9日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：  
 
  中国国家开发银行至多50亿元人人民币一年期浮息债(三个月Shibor基准)9:30-10:30招标，利差预测均值-63bp
  国开行至多50亿元三年期浮息债(三个月Shibor基准)9:30-10:30招标，利差预测均值-4bp
  国开行至多50亿元五年期浮息债(三个月Shibor基准)9:30-11:10招标，利差预测均值9bp
  国开行至多50亿元七年期浮息债(三个月Shibor基准)9:30-11:10招标，利差预测均值21bp
  中国联合网络通信150亿元两个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和农行主承
  江苏广电有线信息网络15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，招商银行和光大银行主承
  华能集团30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和中国银行主承       
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  二、新债上市：    
  
  中国南车 15亿元三个月期超短期融资券011346003，票面利率4.50%
  中国铝业公司30亿元三个月期超短融011315003，票面利率4.90%  
  眉山市宏大建设投资16亿元七年期固息债1380219，票面利率6.56%
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  三、缴款：
   
  长沙先导投资控股20亿元五年期中票    
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  四、还本付息：
    
  国家开发银行270亿元一年期固息债120228到期兑付，票面利率2.93%
  招商证券 26亿元三个月期短期融资券071301003到期兑付，票面利率3.60%
  大唐发电  30亿元270天期超短融011223002到期兑付，票面利率4.15%
  神华集团250亿元三个月期超短融011322001到期兑付，票面利率3.60%
  丽珠集团 4亿元一年期短融041252024到期兑付，票面利率4.27%
  浙江富春江通信集团6亿元一年期短融041259038到期兑付，票面利率6.50%    
  内蒙古公路建设公司8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080074付息，票面利率5.08%
  国开行280亿元三年期固息债120229付息，票面利率3.39%
  国开行300亿元五年期固息债120230付息，票面利率3.75%
  国开行320亿元七年期固息债120231付息，票面利率3.97%
  国开行330亿元10年期固息债120232付息，票面利率4.06%
  乌鲁木齐城建投资公司9亿元七年期固息债1280199付息，票面利率6.35%
  荆门市城市建设8亿元10年期固息债1280200付息，票面利率6.85%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国金融期货交易所周一就五年期国债期货合约规则、交易规则及其实施细则征求社会意见。之前备受关注
的商业银行如何参与国债期货，则有望通过修订的会员制度取得会员资格。 
 
        
  --中国证券报周二报导，民族证券有限责任公司此前私募发行的5亿元人民币次级债，日前在上海证券交易所固
定收益证券综合电子平台挂牌，成为首单完成发行并挂牌的券商次级债。  
        
    国家统计局今日公布6月工业品价格指数(PPI)                (5月为-2.9% )
                      居民消费价格指数(CPI)                (5月为2.1% )
    7/10海关发布6月进出口贸易数据                          (5月贸易顺差为204.3亿美元)
    7/15国家统计局公布6月固定资产投资(不含农户)            (1-5月为20.4%)
                      社会消费品零售总额                   (5月为12.9%)
                      工业增加值                           (5月为9.2%)
                      房地产投资和销售情况月度报告          
    7/18统计局发布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告
    7/24公布7月汇丰制造业PMI初值                           (6月为48.3)
    7/27统计局公布1-6月规模以上工业企业利润                (1-5月为12.3%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)  
                                                                                               
 
 (整理 吴芳；审校 李宏薇/边竞)

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