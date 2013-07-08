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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 07:50 BJT

重发-****主要国家经济指标预测--7月9日****

(重发以去除标头赘字)
    路透7月9日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程

 7月9日(二)
 GMT时间         经济指标/活动                             公布时段         预估值         前值
 0130            澳洲NAB企业现况指数                            6月             --        负4.0
                 澳洲NAB企业信心指数                                            --          负1
 0645            法国预算收支(亿欧元)                         1-5月             --      赤字668
 0715            瑞士零售销售(较上年同期)                       5月          +1.9%        +3.3%
 0830            英国工业生产(较前月)                           5月          +0.2%        +0.1%
                 英国工业生产(较上年同期)                                    -1.5%        -0.6%
                 英国制造业产出(较前月)                                      +0.3%        -0.2%
                 英国制造业产出(较上年同期)                                  -1.6%        -0.5%
 0830            英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑)               5月         逆差35     逆差34.1
                 英国对全球贸易收支(亿英镑)                               逆差84.7     逆差82.2
 1130            美国NFIB小型企业信心指数                       6月             --        94.40
 1145            美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)         7月6日当周             --        +0.6%
 1215            加拿大房屋开工年率(万户)                       6月          18.70        20.02
 1255            美国Redbook连锁店销售(较上年同期)       7月6日当周             --        +2.9%
 1400            美国就业指数                                   6月             --        111.8
 2100            韩国出口物价(较上年同期)                       6月             --        -5.9%
                 进口物价(较上年同期)                                           --        -9.6%
 2300            韩国失业率                                     6月             --         3.2%
 2350            日本企业物价指数(较前月)                         6           持平        +0.1%
                              (较上年同期)                                   +1.2%        +0.6%
 
  附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：   
                
 7月7日(日)
 GMT时间        经济指标/活动                              公布时段           现值       预估值
 2350           日本银行放款余额(较上年同期)                    6月          +1.9%           --
 2350           日本未经季节调整经常账收支(较上年同期           5月         +58.1%       +76.7%
                )                                                                   
                   未经季节调整经常账收支(亿日圆)                        盈余5,407    盈余6,043
 
 7月8日(一)
 GMT时间        经济指标/活动                              公布时段           现值       预估值
 0130           澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                     6月          +3.0%           --
                澳洲ANZ网络招聘广告(较前月)                                  -1.9%           --
 0500           日本服务业景气判断指数                          6月           53.0           --
 0545           瑞士未经季节调整失业率                          6月           2.9%         3.0%
                瑞士经季节调整失业率                                          3.2%         3.2%
 0600           德国经季节调整出口(较前月)                      5月          -2.4%        -0.4%
                德国经季节调整进口(较前月)                                   +1.7%        +0.5%
                德国经季节调整贸易收支(亿欧元)                             顺差141      顺差175
 0715           瑞士工业订单                                 第一季          +0.6%        +2.0%
 0830           欧元区Sentix投资者信心指数                      7月         负12.6       负10.0
 1000           德国工业生产(较前月)                            5月          -1.0%        -0.5%
 1230           加拿大建筑许可(较前月)                          5月          +4.5%        -6.2%
 1900           美国消费者信贷(亿美元)                          5月        增加196      增加125
 2200           新西兰NZIER企业信心指数                      第二季          净32%           --
                新西兰NZIER产能利用率指数                                    91.3%           --
 2245           新西兰电子卡零售销售(较前月)                    6月          +1.1%        +0.5%
                新西兰电子卡零售销售(较上年同期)                             +5.1%        +5.4%
 2301           英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上            6月          +1.4%           --
                年同期)                                                             
 
 7月8日-13日
 GMT时间        经济指标/活动                             公布时段           现值        预估值
 2200           新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前           6月         -0.03%            --
                月)                                                                
                (较上年同期)                                                +8.4%            --
    
    (完)

     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (整理 石冠兰/洪曦 ；审校 李春喜)
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