重发-****主要国家经济指标预测--7月9日****

(重发以去除标头赘字) 路透7月9日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 7月9日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲NAB企业现况指数 6月 -- 负4.0 澳洲NAB企业信心指数 -- 负1 0645 法国预算收支(亿欧元) 1-5月 -- 赤字668 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 5月 +1.9% +3.3% 0830 英国工业生产(较前月) 5月 +0.2% +0.1% 英国工业生产(较上年同期) -1.5% -0.6% 英国制造业产出(较前月) +0.3% -0.2% 英国制造业产出(较上年同期) -1.6% -0.5% 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 5月 逆差35 逆差34.1 英国对全球贸易收支(亿英镑) 逆差84.7 逆差82.2 1130 美国NFIB小型企业信心指数 6月 -- 94.40 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月6日当周 -- +0.6% 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 6月 18.70 20.02 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月6日当周 -- +2.9% 1400 美国就业指数 6月 -- 111.8 2100 韩国出口物价(较上年同期) 6月 -- -5.9% 进口物价(较上年同期) -- -9.6% 2300 韩国失业率 6月 -- 3.2% 2350 日本企业物价指数(较前月) 6 持平 +0.1% (较上年同期) +1.2% +0.6% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 7月7日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 6月 +1.9% -- 2350 日本未经季节调整经常账收支(较上年同期 5月 +58.1% +76.7% ) 未经季节调整经常账收支(亿日圆) 盈余5,407 盈余6,043 7月8日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 6月 +3.0% -- 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) -1.9% -- 0500 日本服务业景气判断指数 6月 53.0 -- 0545 瑞士未经季节调整失业率 6月 2.9% 3.0% 瑞士经季节调整失业率 3.2% 3.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 5月 -2.4% -0.4% 德国经季节调整进口(较前月) +1.7% +0.5% 德国经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差141 顺差175 0715 瑞士工业订单 第一季 +0.6% +2.0% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 7月 负12.6 负10.0 1000 德国工业生产(较前月) 5月 -1.0% -0.5% 1230 加拿大建筑许可(较前月) 5月 +4.5% -6.2% 1900 美国消费者信贷(亿美元) 5月 增加196 增加125 2200 新西兰NZIER企业信心指数 第二季 净32% -- 新西兰NZIER产能利用率指数 91.3% -- 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 6月 +1.1% +0.5% 新西兰电子卡零售销售(较上年同期) +5.1% +5.4% 2301 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上 6月 +1.4% -- 年同期) 7月8日-13日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前 6月 -0.03% -- 月) (较上年同期) +8.4% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 石冠兰/洪曦 ；审校 李春喜)