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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 10:08 BJT

台湾汇市：台币盘初实际交易区间小贬，因美国就业数据强劲

路透台北7月8日 - 台币兑美元 周一盘初实质交易区间小贬。由于美国强劲的就业数据支撑了美联储(FED)的缩减刺激计划，美元兑主要货币全线上扬，亚币走贬。

若不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在30.12-30.14，上日在30.03-30.05。央行上日作价收于30.218。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点为溢价，报价为0.030/0.045，早盘指标美元/台币一个月天期 报价落在30.150/174左右，上日收在30.150。

本地时间09:52时，台北外汇中心的台币兑美元交易升值9.7分报30.121。

交易员观察市场最新动态：

* 出口商在30.1以上价位抛汇

* 外资盘初持续买入美元

* 至9:45成交量约2亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.1-30.2

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*《一周经济焦点》全世界都要看美联储的脸色

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* 葡萄牙评等：标普下调葡萄牙主权债信评等展望至负面，指因其政局不稳 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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