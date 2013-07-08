台湾汇市：台币盘初实际交易区间小贬，因美国就业数据强劲

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透台北7月8日 - 台币兑美元 周一盘初实质交易区间小贬。由于美国强劲的就业数据支撑了美联储(FED)的缩减刺激计划，美元兑主要货币全线上扬，亚币走贬。
若不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在30.12-30.14，上日在30.03-30.05。央行上日作价收于30.218。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点为溢价，报价为0.030/0.045，早盘指标美元/台币一个月天期 报价落在30.150/174左右，上日收在30.150。
本地时间09:52时，台北外汇中心的台币兑美元交易升值9.7分报30.121。
交易员观察市场最新动态：
* 出口商在30.1以上价位抛汇
* 外资盘初持续买入美元
* 至9:45成交量约2亿美元
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.1-30.2
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路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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