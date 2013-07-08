澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元承压，美元受国内因素刺激走强

在此同时，市场行情仍反映预期澳洲央行将再降息，尽管澳元跌得愈深，澳洲央行宽松政策的压力就愈轻。

“我们仍预期澳洲央行未来几个月将最后一次降息25个基点，可能是8月，但随着澳元贬值，现在看来失业率进一步攀高可能是引发进一步宽松政策的导火线，”瑞银经济分析师Scott Haslem指出。

若澳元跌破近期触及的三年低点0.9036美元，将开启下探0.90美元之路。

新西兰元也同样遭遇压力，兑美元 报0.7712美元，仅略高于近期低点0.7683。上个月触及的一年低点0.7683有逐渐增强的支撑，因之后数度企图掼破此处皆未成功。

交易员表示，本地出口商在0.7700美元附近承接新西兰元进行对冲避险，并指出许多出口商过去一周左右都忍住没有在0.7800附近买进。

“市场绝对有点担心手上部位会不会太空，特别是在区间底部，”澳新(澳盛)银行外汇策略师Sam Tuck指出。“所以现在没有很多人准备大卖。”(完)

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