香港股市：早盘延续跌势，中资股和高收益类股下滑

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透香港7月8日 - 香港股市周一盘初延续跌势，中资成长类股受冲击，此前中国政府表示将切断信贷，迫使产能过剩的行业进行整合。
香港房地产开发商和房地产投资信托等高股息收益类股亦走软，之前美国公债收益率(殖利率)在上周收于近两年高位，因美国正面就业数据增强了美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快会开始削减刺激计划的预期。
0140GMT，恒生指数 下跌2.2%，报20,402.50点；恒生国企指数 下跌2.6%。
投资者也将关注中国本周出炉的一系列月度经济数据。中国将于周二公布6月通胀数据，周三公布贸易数据，并在7月8-15日期间公布贷款增长货币供应数据。(完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。