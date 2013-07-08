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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 10:04 BJT

香港股市：早盘延续跌势，中资股和高收益类股下滑

路透香港7月8日 - 香港股市周一盘初延续跌势，中资成长类股受冲击，此前中国政府表示将切断信贷，迫使产能过剩的行业进行整合。

香港房地产开发商和房地产投资信托等高股息收益类股亦走软，之前美国公债收益率(殖利率)在上周收于近两年高位，因美国正面就业数据增强了美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快会开始削减刺激计划的预期。

0140GMT，恒生指数 下跌2.2%，报20,402.50点；恒生国企指数 下跌2.6%。

投资者也将关注中国本周出炉的一系列月度经济数据。中国将于周二公布6月通胀数据，周三公布贸易数据，并在7月8-15日期间公布贷款增长货币供应数据。(完)
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