《独家新闻》欧盟将对矢崎及Leoni等汽车部件商开出垄断罚单--消息

路透布鲁塞尔7月5日 - 三名熟知内情人士周五表示，欧盟反垄断监管机构下周将对日本矢崎(Yazaki)及德国Leoni 在内的四家汽车零部件商参与垄断行为开罚，这是欧盟查缉汽车业操纵价格的一部分。

消息人士指出，矢崎旗下子公司S-Y Systems Technologies Europe GmbH，及古河电气工业 也将遭罚，。

矢崎为全球最大汽车配线系统(wire harness system)制造商，汽车配线系统负责提供各电子零部件的电源供应，并与行车电脑串联以发挥各种功能。

消息人士称，第二大配线系统供应商住友电气工业 将不会面临制裁，因住友向欧盟执委会举报这项价格垄断。

欧盟执委会这次开罚，料将是多起针对汽车零部件供应商调查的首例；许多汽车零部件供应商都因操纵价格而遭到调查，产品范围涵盖温控系统(thermal systems)、安全带及滚珠轴承等等。

消息人士提到，罚金料远低于美国及日本反垄断机构的开罚金额，因为这些公司因为认错而获得10%以上不等的罚金减免。

欧盟执委会竞争执委发言人Antoine Colombani不愿置评。

矢崎发言人Daichi Saito表示，该公司正接受调查，并与欧盟竞争当局配合，但不愿提供相关细节。

住友电气工业证实公司仍遭到欧盟竞争主管机关调查，但不愿进一步置评。

古河电气工业发言人Toshinori Kimura称该公司是欧盟起初调查对象之一，但并未评论关于调查的现况。

Leoni则称不愿对臆测置评。“我们唯有在欧盟执委会决议出炉后才会有所反应，”该公司发言人Sven Schmidt称。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)