中国新债：农发行周四将招标发行至多150亿元固息债，期限10年

路透北京7月8日 - 中国农业发展银行周一公告称，将于周四(11日)在银行间债市招标发行至多100亿元人民币固息金融债，期限10年。首场招标结束后，发行人有权追加发行总量不超过50亿元的当期债券。

刊登在中国债券信息网的公告称，该期债为农发行今年第13期金融债，按年付息。采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式，不设基本承销额。

该期债首场招标时间为7月11日上午10:00-11:00，7月12日-7月16日为分销期，缴款日和起息日同为7月16日，7月22日上市。(完)

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