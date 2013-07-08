中国新债：农发行周四将招标发行至多150亿元固息债，期限10年

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透北京7月8日 - 中国农业发展银行周一公告称，将于周四(11日)在银行间债市招标发行至多100亿元人民币固息金融债，期限10年。首场招标结束后，发行人有权追加发行总量不超过50亿元的当期债券。
刊登在中国债券信息网的公告称，该期债为农发行今年第13期金融债，按年付息。采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式，不设基本承销额。
该期债首场招标时间为7月11日上午10:00-11:00，7月12日-7月16日为分销期，缴款日和起息日同为7月16日，7月22日上市。(完)
参看详情，可点选中国债信息网(here) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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