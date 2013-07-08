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货币新闻 | 2013年 7月 8日 星期一 10:20 BJT

****市场讯号：中国盘活存量方略增加经济短期下行概率--PDF版本****

中国政府针对规模庞大且不断扩张的货币存量和债务规模提出了用好增量，盘活存量的政策意图，但要真正实施，可能将使得中国短期经济增速进一步下降的概率增大?。 中国盘活存量似乎有想象空间，毕竟中国目前货币存量(M2)已高逾104万亿元人民币。更令人忧虑的是，可观的货币投放并未带来经济快速扩张，显示货币推动经济增长的边际效应下降。中国经济实现长期快速发展，盘活存量似乎也势在必行。

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