市场讯号：中国盘活存量方略增加经济短期下行概率--PDF版本****

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
中国政府针对规模庞大且不断扩张的货币存量和债务规模提出了用好增量，盘活存量的政策意图，但要真正实施，可能将使得中国短期经济增速进一步下降的概率增大?。 中国盘活存量似乎有想象空间，毕竟中国目前货币存量(M2)已高逾104万亿元人民币。更令人忧虑的是，可观的货币投放并未带来经济快速扩张，显示货币推动经济增长的边际效应下降。中国经济实现长期快速发展，盘活存量似乎也势在必行。
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该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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