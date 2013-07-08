中国金融：银监会应尽快出台商业银行参与国债期货相关政策--专家

路透上海7月8日 - 时隔18年后，国债期货有望在年内正式重返中国资本市场。对此孙冶方经济科学基金会理事长李剑阁建议，银监会应尽快出台商业银行参与国债期货的相关办法，夯实国债期货市场的市场机制。

他周末在上海参加第五届申银万国衍生品论坛时表示，商业银行是国债现货市场的主要持有者，参与国债期货不仅能便于自身的利率风险管理，对国债期货市场发展也有巨大的作用。

据了解，目前商业银行是以客户还是交易所会员的形式参与国债期货，并没有最终确定，之前有消息显示，国债期货最初参与者可能是期货公司自营及代理个人客户的模式，银行的参与进程可能要相对延后。

中国证监会上周五宣布，批准中国金融期货交易所开展国债期货交易，上市前的各项准备估计需两个月左右。

李剑阁并建议财政部借鉴德国成立专门债务管理公司的模式，成立专门机构保障管理制度的改革和发展，除了提高国债现货市场流动性的同时，也能配合证监会、中金所等进行风险防范的工作。

“国债现货目前的存量占到GDP(国内生产总值)的14%，未来还有进一步的发行空间，我知道相关部门也有设想，进一步扩大国债发行的规模，对宏观调控起到调节性的作用。”他说。

另外，他还建议央行推动利率衍生品场内外市场的协调发展，并建立国债期货市场的跨市场协调机制。