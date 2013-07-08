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货币新闻 | 2013年 7月 8日 星期一 13:52 BJT

表格：瑞士6月未经调整失业率降至2.9%，上月为3.0%

路透苏黎世7月8日 - 瑞士联邦经济总局周一公布，瑞士6月未经调整的失业率降至2.9%，上月为3.0%。

6月经调整的失业率为3.2%，与上月持平。

以下为详细数据：

2013年6月 2013年5月 2012年6月

未经季节调整失业率(%) 2.9 3.0 2.7

经季节调整失业率(%) 3.2 3.2 2.9

登记失业人数 126,498 131,290 114,868

职位空缺数 14,647 14,808 17,493 (完) (编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)
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