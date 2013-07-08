表格：瑞士6月未经调整失业率降至2.9%，上月为3.0%

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透苏黎世7月8日 - 瑞士联邦经济总局周一公布，瑞士6月未经调整的失业率降至2.9%，上月为3.0%。
6月经调整的失业率为3.2%，与上月持平。
以下为详细数据：
2013年6月 2013年5月 2012年6月
未经季节调整失业率(%) 2.9 3.0 2.7
经季节调整失业率(%) 3.2 3.2 2.9
登记失业人数 126,498 131,290 114,868
职位空缺数 14,647 14,808 17,493 (完) (编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选