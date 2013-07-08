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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 10:47 BJT

金属期市：伦铜回落，因美国最早9月将削减刺激政策规模的预期升温

根据华尔街大型金融机构多数分析师估计，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在今年9月开始缩减购债规模。美联储的购债计划旨在刺激经济成长并支持就业市场。

中国中央财政收入今年完成预算目标压力很大，因此更需要将有限资金用在“刀刃”上。新华社周日援引财政部消息称，已经要求中央国家机关各部门对2013年一般性支出统一按5%比例压减，按去年推算大概节约50亿元人民币。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的报告显示，截至6月25日当周，对冲基金和货币经理增加了期铜及期权的净空仓。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 梁睿雪/王翔琼; 审校 于春红/张荻)
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