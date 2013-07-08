版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 11:07 BJT

东京汇市：美元创三年新高，强劲美国就业数据支撑美联储立场

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.2824      1.2830       -0.05       -2.80      1.3194
 美元/日圆                           101.21      101.18       +0.03      +16.68       86.74
 欧元/日圆                           129.79      129.81       -0.02      +13.39      114.46
 美元/瑞郎                           0.9657      0.9634       +0.24       +5.48      0.9155
 英镑/美元                           1.4877      1.4887       -0.07       -8.45      1.6251
 美元/加元                           1.0576      1.0577       -0.01       +6.60      0.9921
 澳元/美元                           0.9053      0.9062       -0.10      -12.89      1.0393
 新西兰元/美元                       0.7718      0.7705       +0.17       -6.82      0.8283
 澳元/日圆                           91.630      91.690       -0.07       +1.66      90.130
 新西兰元/日圆                       78.100      77.960       +0.18      -44.54     140.820
 英镑/日圆                           150.58      150.63       -0.03       +6.93      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1725      1.1751       -0.22       -6.50      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
      
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 朱晓军/兰秀娟/梁睿雪/王翔琼; 审校 沈以文/于春红/张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐