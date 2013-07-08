东京汇市：美元创三年新高，强劲美国就业数据支撑美联储立场

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2824 1.2830 -0.05 -2.80 1.3194 美元/日圆 101.21 101.18 +0.03 +16.68 86.74 欧元/日圆 129.79 129.81 -0.02 +13.39 114.46 美元/瑞郎 0.9657 0.9634 +0.24 +5.48 0.9155 英镑/美元 1.4877 1.4887 -0.07 -8.45 1.6251 美元/加元 1.0576 1.0577 -0.01 +6.60 0.9921 澳元/美元 0.9053 0.9062 -0.10 -12.89 1.0393 新西兰元/美元 0.7718 0.7705 +0.17 -6.82 0.8283 澳元/日圆 91.630 91.690 -0.07 +1.66 90.130 新西兰元/日圆 78.100 77.960 +0.18 -44.54 140.820 英镑/日圆 150.58 150.63 -0.03 +6.93 140.82 澳元/新西兰元 1.1725 1.1751 -0.22 -6.50 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/兰秀娟/梁睿雪/王翔琼; 审校 沈以文/于春红/张明钧)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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