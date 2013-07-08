中国资管：上周银行理财产品发行497款，人民币产品收益率降至4.93%

路透北京7月8日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（6月29日-7月5日）58家银行共发行了497款理财产品，发行银行数较上期报告减少11家，产品发行量减少77款。流动性紧张过后，理财产品收益率应声下跌，人民币理财平均收益率自前周的5.30%降至4.93%。

伴随央行释放流动性，以SHIBOR为代表的货币市场利率明显回落，上周理财产品发行银行、产品数量以及平均预期收益率也出现一定降幅。

上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共165款，市场占比为33.20%；非保本型理财产品共332款，市场占比为66.80%。

按币种分类，上周人民币理财产品发行473款，平均预期收益率为4.93%，较上期报告下滑37个基点；外币理财产品发行24款，其中，美元理财产品发行12款，平均预期收益率1.68%；澳元理财产品发行5款，平均预期收益率为3.04%。

上周银行理财产品发行情况概览：

类别 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

人民币债券和货币市场类 232款 -21款 4.72% -39个基点

外币债券和货币市场类 13款 +8款 1.56% -28个基点

结构性理财产品 16款 +8款 6.18% -217个基点

其他类理财产品 229款 -64款

其他类理财产品市场占比下滑至46.08%。

上周理财产品的期限和预期收益率情况：

期限 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

1个月（含）以下期 22款 -15款 3.85% -121个基点

1个月至3个月（含） 285款 -40款 4.91% -39个基点

3个月至6个月（含） 138款 +8款 4.80% -37个基点

6个月至1年（含） 49款 -18款 4.32% -85个基点

1年以上期 3款 -11款 5.80% -76个基点

上周35家银行共发行了232款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长为367天；预期年化收益率最低2.00%，最高为6.60%，与上期报告相比最低预期收益率下滑80个基点，最高预期收益率下滑40个基点。

上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布：

期限 产品数量（款） 占比 平均预期年收益率

1个月以下 16 6.90% 3.67%

1个月至3个月 142 61.21% 4.76%

3个月至6个月 57 24.57% 4.85%

6个月至1年 16 6.90% 4.81%

1年以上 1 0.43% 5.20%

**到期产品均实现最高预期收益率**

研究所监测数据显示，上周有777款产品到期，其中有183款产品公布了到期收益率，公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。

上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类304款，结构类33款，所有公布了到期收益率的产品均实现了最高预期收益率。

其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.25%，较上期报告下滑5个基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.28%，较上期报告上升45个基点。

到期收益率达到5.00%及以上的产品共有18款，除了1款澳元产品外，其余所有产品为人民币产品。